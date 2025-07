Una venezolana alucina con el verano en España: “A pesar de que tenía mucho calor…”

El verano afecta a todas las personas. Es una época distinta al resto del año y se cambian muchas rutinas. Algunas están totalmente normalizadas e interiorizadas en España, pero la gente de fuera se sorprende al verlo. Hay cosas que no se entienden del todo desde el exterior, como le paso a una colombiana con el uso del aire acondicionado: "No saben utilizarlo", afirmó en un vídeo. No es el único aspecto con el que alucinan las personas que llegan a España.

El calor es sofocante y provoca que haya muchas cosas opuestas al invierno. Esto quiso destacarlo Fabiola Brito también con un vídeo en TikTok. Ella es una joven venezolana que vive en Valencia y ha querido dar todo tipo de detalles sobre su experiencia. Así resume su visión: "Al principio no entendía cómo se vivía el verano en España… Pero ahora lo disfruto de verdad". Con esa descripción general, comenzó a detallar todo.

Así ve una venezolana el verano en España

"Juraba que el calor iba a ser como mi isla, Isla de Margarita en Nueva España, no creo que sea tan fuerte, seguro que mis amigos están exagerando", explicaba al inicio. Sin embargo, se confundía y lo acabó pagando: "El primer año pasé mucho calor, pero me fui dando cuenta de que hay ciertos protocolos que debes tener en cuenta para pasar el verano en España siendo una persona de otro país donde no ha hecho calor tan fuerte".

El primer aspecto que destaca de manera particular es la forma de alimentarse: "La comida cambia por completo. Yo me he dado cuenta y he aprendido de mis amigos españoles que, cuando van a comer, siempre comen cosas frías, hasta el café. Donde yo estoy lo llaman café del tiempo". Destacó un alimento típico de la gastronomía española: "También comen gazpacho, es como un tipo de licuado de vegetales y está bien rico".

La playa y la piscina como refugio

Tras ello, pasó a describir otras actividades básicas: "Ellos son expertos en no pasar calor. La playa y la piscina son como un refugio, mis amigos que están en Madrid sufren mucho, tienen que venir hasta estos lugares donde sí hay playa para poder disfrutar un poco, porque allí hace mucho mucho calor". Hizo hincapié en la diferencia térmica entre zonas geográficas: "¿Sabías que hay lugares de este país que son mucho más calientes y otros más fríos?".

Destaca la capacidad de adaptación de los españoles: "Ellos no lo pasan mal en ninguno de los cambios climáticos.En frío lo pasan bien, en calor lo pasan bien, tengo que aprender más de ellos. Pensaba que el calor era solo calor, pero es una experiencia que se vive, se comparte y sobrevive en comunidad". Cuenta las actividades de los españoles: "A pesar de que hace mucho calor van a las terrazas, comparten, van a las playas y hacen muchas actividades interesantes que he aprendido".

Vacaciones pese a trabajar

Destaca la capacidad para disfrutar en todo momento: "Se siente un ambiente de vacaciones pese a que estás trabajando". También resalta la personalidad de los españoles basándose en su experiencia cuando trabajó en la hostelería: "Eran muy amables, se sentía una ciudad llena de vida". Concluye con una reflexión final que resume cómo es España: "Es una cultura adaptada al calor".