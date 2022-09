¿Por qué duermen tanto los gatos?

El gato es uno de esos animales que causa tantas filias como fobias. Sus detractores dicen que es una animal del que no te puedes fiar, pero sus defensores destacan su ternura y carácter juguetón. Pero en lo que todos están de acuerdo es que es una animal perezoso, que se pasa la mayor parte del tiempo tumbado o durmiendo. De hecho, duermen una media de 15 horas diarias, aunque algunos puede llegar a las 20 horas.

Los gatos domésticos, cuando ya tienen controlado su entorno, pasan mucho tiempo aburridos

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que les desgasta tanto que les hace descansar tanto? Según explica un artículo de la enciclopedia Británica, los gatos son depredadores naturales y eso precisa mucha atención, tensión y agilidad para poder atrapar a sus presas, sobre todo si son rápidas y escurridizas. El gato se levanta sigilosamente, avanza hacia su presa y espera el momento idóneo para saltar sobre ella. Y eso requiere de mucha energía. Pero hay otra característica de los gatos y es que son depredadores crepusculares. Esto significa que sus horas de caza son al amanecer y al atardecer, momento en el que sus presas (roedores y pájaros) están también particularmente activas. Por ello, el resto del día los felinos prefieren descansar. Y dormir....

Pero también cuando hay novedades en el entorno del gato, esto hace que el animal esté en tensión hasta que compruebe por sí mismo que no es una amenaza, lo que provocará más momentos de tensión y por lo tanto más tiempo de descanso.

Los gatos duermen mucho tiempo pero la mayor parte del tiempo es un descanso activo, en el que están listos para saltar y reaccionar ante cualquier amenaza

Pero no es un sueño profundo, que le deja “ko” y no se despiertan hasta mediodía después, no. De hecho tienen dos tipos de sueño. El que ocupa las dos terceras partes del tiempo es un reposo activo. Conocido como suelo de ondas lentas (SWS), hace que el gato esté dormido pero en alerta, con el olfato y el oído activados. A veces, agachan las orejas y parecen tranquilos, pero en realidad están listos para saltar de forma inmediata para cazar a una presa o reaccionar ante lo que ellos consideran un ataque. Estas siestas son numerosas pero no suelen durar más allá de entre 15 y 30 minutos.

Mucha gente considera que los gatos son animales protectores del hogar, gracias a su conexión con el mundo espiritual

En cambio, en la otra cuarta parte del tiempo, los gatos están realmente “desprotegidos”, inmersos en un sueño profundo, en el que alcanzan la fase REM. Durante esos periodos, puede ser habitual cómo mueven las patas, lo que es una señal de que están soñando.

Entonces, ¿duermen lo mismo los gatos callejeros que los domésticos? No existen grandes diferencias porque son de la misma especie pero sí puede ocurrir que el gato callejero esté más tiempo alerta por los peligros que le acechan. Además, el gato doméstico puede pasar más tiempo aburrido, por lo que eso también contribuiría a que durmiera más tiempo.