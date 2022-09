El Parlamento de La Rioja acogerá una comisión de investigación por la compra de mascarillas

La secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, María Marrodán, ha anunciado que, finalmente, el Parlamento regional acogerá una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en la comunidad autónoma. Una petición que el PP ha realizado en varias ocasiones y que ahora el PSOE aprueba para “que quede claro con luz y taquígrafos que no se ha hecho nada ilegal”.

María Marrodán ha respondido así a los periodistas durante su visita al 31º Día Vecinal que organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Además, ha dicho, “daremos la cara” y será el PP “quien finalmente tenga que pedir perdón”.

La secretaria de Organización ha reconocido a los medios que “después de valorarlo mucho” y de entrar “en un debate importante” ha sido la propia presidenta del Gobierno riojano y secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, quien ha dicho que “ya está bien” y que “hay que poner pie en pared para aclarar la situación y dejar muy claro que no hay nada que ocultar”.

“No hay nada ilegal, no se hizo nada mal y no se puede consentir que se ponga en tela de juicio la labor del Gobierno, de los funcionarios públicos y de las empresas riojanas que trabajaron en los momentos más difíciles de la pandemia para estar a la altura, arrimar el hombro y salvar vidas”, ha dicho la secretaria de Organización. Además, ha criticado, “el PP está desnortado, está basando su acción política en bulos y mentiras” y, a su juicio, se demuestra “que no tienen líder, no tienen proyecto y no sabemos si solo tienen que ofrecer esto a los riojanos”.

Por todo ello, ha proseguido, “cuando desde el PSOE decimos que el cambio ha llegado, lo hacemos así, porque es bueno que quede claro la situación. Daremos la cara”.

Aunque “consideramos que las instituciones no pueden estar al servicio de los bulos que expanden la extrema derecha y la propia derecha, hay un momento en que aunque el PP podría haber retirado esa comisión no lo ha hecho. Si el PP no es partido de región pues nosotros hemos valorado la situación y la propia presidenta ha entendido que no se puede poner en tela de juicio el trabajo de tantas empresas riojanas, es inadmisible y no puede quedar la máxima sombra de dudas”. A partir de ahora, ha dicho Marrodán, los plazos siguen su curso pero todavía no hay fecha prevista para la comisión de investigación. C

El Partido Popular, en voz del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, informó -hace unos meses- del registro en la Cámara riojana de una petición para que se desarrollase una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas defectuosas a Tec Pharma en los momentos más duros de la pandemia. En aquella rueda de prensa, Garrido se remontó al 2 de abril del 2020, cuando el Gobierno de La Rioja hizo una compra a la empresa de Granada Tec Pharma Europe por 3,4 millones de euros para 950.000 mascarillas, de las que 850.000 resultaron defectuosas.

En ello, dijo, “sospechoso” que el 95 por ciento de los 11,5 millones de euros que Tec Pharma ingresó en 2020 provinieron de dos contratos con Administraciones socialistas: uno por la venta de doscientos respiradores al Ministerio de Sanidad y otro por la compra de mascarillas al Ejecutivo riojano.

“Esto requiere total transparencia, que se den todas las aclaraciones necesarias y cuanto antes, mejor”, ha dicho esperando que en septiembre tanto el Grupo Socialista como el Mixto, integrado por Izquierda Unida, apoyasen que se desarrolle esta comisión de investigación.