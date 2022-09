SATSE: “Al PSOE no le importa en absoluto la sanidad pública y sus profesionales”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado este lunes que ninguno de los compromisos políticos adquiridos por el PSOE de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas busca la mejora de nuestro sistema sanitario y, con ello, la atención y cuidados que reciben más de 47 millones de personas. Tras realizar un detallado análisis del acuerdo alcanzado en su reciente Consejo Político Federal sobre los acciones que marcarán los ejecutivos autonómicos y municipales que gobiernen tras los comicios del próximo año, el Sindicato de Enfermería ha constatado que “al PSOE no le importa en absoluto nuestra Sanidad Pública y sus profesionales”.

En este sentido, el sindicato de Enfermería, subraya que el PSOE establece cinco líneas estratégicas de actuación de las que surgen distintas medidas “y ninguna de ellas, salvo una alusión a la salud mental de los jóvenes, se centran en la absoluta necesidad de mejorar un sistema sanitario que, tras la crisis de salud pública del Covid-19, está más deteriorado y abandonado que nunca”, apunta. La organización sindical no entiende que el PSOE se autodefina como el “Gobierno de la Gente”, y así se presente de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, cuando no priorizará en la gestión de los ejecutivos autonómicos que logre en los comicios de mayo de 2023 la mejora de uno de los principales pilares del Estado del Bienestar, como es la Sanidad. “Parece que el PSOE ya no se acuerda de que un sistema sanitario fuerte genera salud, empleo y riqueza y tampoco parece querer acordarse de las terribles consecuencias que una crisis de salud pública tiene en todos los ámbitos de la sociedad cuando no se cuenta con una sanidad con los recursos y medios suficientes”, apuntan desde la organización sindical.

Según SATSE, da la impresión de que eliminar “de un plumazo” a la Sanidad Pública de su documento del Consejo de Política Federal responde a una estrategia previamente definida que ha llevado también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a mantener la infrafinanciación que sufre nuestro sistema sanitario desde hace años. Al respecto, recuerda que el Gobierno ha anunciado que mantendrá la inversión pública en Sanidad en un 6,7 por ciento en los próximos años mientras las necesidades asistenciales y de cuidados de una población más envejecida y con mayor cronicidad y pluripatologías serán cada vez mayores. Un porcentaje que dista mucho del que tienen otros países de nuestro entorno y que llega hasta el 10 por ciento en algunos casos.

Ley de seguridad del paciente

Otro claro ejemplo, según SATSE, es el bloqueo que mantiene de manera intencionada a la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados y que está provocando que, transcurridos casi tres años desde su entrada en el Parlamento, siga pendiente de abordarse en la Comisión de Sanidad y no pueda, por tanto, ser aprobada para garantizar una ratio segura y adecuada de pacientes por cada enfermera y enfermero. “Si el PSOE quiere ser un partido realmente preocupado por las necesidades y demandas de la sociedad debería ver como diferentes encuestas y estudios de opinión siguen mostrando la preocupación generalizada que hay por el funcionamiento de nuestra sanidad y por problemas crónicos, como las interminables listas de esperas o las situaciones de colapso y tensión asistencial en los hospitales y otros centros sanitarios”, concluye.