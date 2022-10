La vacuna de la esperanza

Desde que recuerdo, siempre que me han preguntado qué noticia me gustaría dar contesto lo mismo: que se cura el cáncer. A pocos días de una nueva jornada contra el de mama (el próximo día 19 de octubre), con cifras aterradoras, sobre todo respecto al desarrollo de la enfermedad y otras todavía muy preocupantes sobre su curación, y en medio de una campaña rotunda para favorecer la prevención y el diagnóstico precoz, llega la noticia de una posible vacuna contra el cáncer.

No, no se trata de una específica contra el cáncer de mama (que con todos los horrores que conlleva, es uno de los que mejor tratamiento y evolución tiene), sino de una diseñada por Merck y Moderna, basada en la tecnología utilizada en las inyecciones contra la covid y diseñada para las personas con melanoma de alto riesgo. Al parecer son vacunas que se han de administrar a las personas tras la cirugía para evitar que el tumor vuelva a desarrollarse y que están adaptadas a cada paciente. Eso de que sea una vacuna a la medida implica un alto coste, es cierto pero… así son siempre los principios y más cuando lo que se busca es tratar a cada ser humano con arreglo a sus necesidades específicas y no conforme a un protocolo global.

La noticia que leí el jueves en nuestro periódico les ha pasado desapercibida a muchos, pero para mí es un motivo de enorme satisfacción y sobre todo de esperanza en un universo abarrotado de virus y bacterias donde siempre sobresale un mal sobre todos los demás: uno incontrolable cuya mención nos mantienen a todos en constante estado de pánico: el cáncer. Bien, pues parece que empieza a tener los días contados. Sería mi mayor deseo.