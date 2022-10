El 61% de las víctimas de trata son explotadas sexualmente

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas que se celebra hoy, la Fundación Mutua Madrileña y el Proyecto Esperanza han presentado un informe que radiografía esta práctica y el perfil de las víctimas. El objetivo del documento es «visibilizar la trata y sensibilizar a la población frente a esta grave violación de los derechos humanos, dando a conocer la complejidad del fenómeno», y aclarar qué tipo de apoyo deben recibir las víctimas «para lograr su recuperación integral».

Uno de lo datos más llamativos del informe es que la explotación sexual (incluida la pornografía) es la principal finalidad de la trata de personas en España (61%), aunque hay otras manifestaciones no tan conocidas pero igual de graves, como son la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre o la mendicidad. También comprende la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales de las personas o la celebración de matrimonios forzados.

En este sentido, el documento indica que las llamadas sobre posibles casos de trata en nuestro país han aumentado un 54% en los últimos 4 años, y que la mayoría de las víctimas proceden de América Latina (46%) y África (41%). Otro dato significativo es que, tras haber recibido asesoría jurídico penal, solo el 46% de las mujeres interpuso denuncia contra el o los tratantes.

Es importante señalar que no existe un único perfil de víctima, ya que pueden ser personas de nacionalidad española, comunitaria o de terceros países, y hay asimismo una gran variedad en lo referente a su edad y nivel educativo. No obstante, la definición común es haber sido «captada, trasladada, recibida o alojada, por medio de amenazas, coacciones, violencia física o psicológica, engaño, abuso abuso de su situación u otros (medios) para someterla a explotación, sea en el sector que sea».

La trata en España FOTO: M. Roselló

Los tratantes someten a las víctimas a su control y voluntad, para conseguir su dependencia e indefensión y someterlas a explotación. Sin embargo, los tratantes no utilizan siempre medios extremos de control como la fuerza, ya que empiezan utilizando la manipulación y el engaño para recurrir luego a las amenazas, las coacciones o la violencia psicológica para lograr sus fines. Además, en muchos casos no solo atentan contra la libertad e integridad personal de la víctima, sino también contra la de sus familiares, «lo que genera en ellas un miedo intenso y un sentimiento de culpa» que supone uno de los mecanismos de sometimiento más efectivos y lleva a no demandar ayuda.

De este modo, las personas especialmente vulnerables (como mujeres, menores, personas migrantes y refugiadas, con discapacidad física o intelectual o pertenecientes a minorías étnicas o al colectivo LGTBIQA+) son manejadas más fácilmente, lo que dota a los tratantes de mayores oportunidades de beneficio porque hay menor riesgo de que sean denunciados y juzgados.

En esta línea, el informe de la Fundación Mutua Madrileña y el Proyecto Esperanza destaca que, aunque la mayoría de las mujeres y niñas en España víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, la explotación laboral está infravisibilizada, «por la falta de una adecuada detección e identificación de las víctimas», lo que hace muy difícil conocer la magnitud de la trata en España.

Como consecuencia de la manipulación, las coacciones, las humillaciones y la violencia sufridas, la salud de las víctimas puede verse muy resentida, tanto a nivel físico como emocional, psicológico y social. Su identidad, seguridad y autoestima “pueden haber sido profundamente dañadas”, lo que se manifiesta en ocasiones “en forma de enfermedades o de daños de tipo físico o mental”. Por todo ello, el informe apunta que es fundamental que las entidades especializadas puedan intervenir desde el primer momento para “facilitar la detección de los casos y garantizar la atención especializada que requiere cada situación”.