El 65% de los 150.000 jóvenes con discapacidad en España no tiene trabajo

Un estudio de Fundación ONCE revela que un 65% de los 150.000 jóvenes (de entre 16 y 29 años) que tienen discapacidad en España, no tienen trabajo, ya sea porque no lo encuentra o porque no tienen la confianza suficiente en sí mismos para buscarlo. Y, ante este escenario, la entidad ha creado la ‘Comunidad Talento Joven’, dentro de su programa Inserta Empleo. Tal y como ha explicado, se trata de una iniciativa dirigida al entorno de los jóvenes con discapacidad, así como a las familias y profesionales que los acompañan, con el objetivo de asesorarles para que impulsen su inclusión en el mercado laboral y les acompañen durante el proceso.

Fundación ONCE asegura que, en solo un mes de funcionamiento, la ‘Comunidad por Talento Joven’ cuenta con la participación de más de 400 familias, jóvenes y profesionales inscritos ayudando a más de 250 jóvenes a buscar empleo.

Se trata de una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a través de la que se les ofrece a los destinatarios recursos útiles, contenidos y cursos de formación. Además de romper prejuicios y barreras, este proyecto busca que las familias eliminen la sobreprotección que, en muchas ocasiones, ejercen sobre los propios jóvenes con discapacidad.

“La falta de seguridad es uno de los elementos clave que puede haber detrás de la brecha de 7,8 puntos existente entre los jóvenes sin discapacidad que, nada más terminar su etapa de formación, se ponen oficialmente a buscar activamente empleo, y los jóvenes con discapacidad que, en la misma situación, no lo hacen”, ha explicado Álvaro Galán, coordinador del proyecto Alianza con el Talento. “Si conseguimos reducir esta brecha, la iniciativa será un gran éxito”, ha concluido.