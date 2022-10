Policías remando contra la artritis hasta el Atlántico

3 policías locales y 1 guardia civil de Santa Pola, realizarán una travesía en Kayak desde el Mediterráneo hacia el Océano Atlántico, en una iniciativa conjunta de la Asociación Star Spain Intercambio Policial Internacional y la Coordinadora Nacional de Artritis, para dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad.

Tal y como explica Conartritis, Coordinadora Nacional de Artritis, esta enfermedad no solo afecta a personas de edad avanzada o ancianas. De hecho, insisten en que cada vez está más extendida entre la población.

“Son pocas las personas que saben que la artritis reumatoide, psoriásica y la espondiloartritis, entre otras, son patologías autoinmunes que pueden surgir en los primeros meses de vida, en plena adolescencia o en edad adulta”, señalan en su web. Y, desafortunadamente, indican que no se puede prevenir, por lo que aparece “cuando menos te lo esperas”.

2 policías participantes en la iniciativa solidaria FOTO: Conartritis

Star Spain Intercambio Policial Internacional, policías solidarios

Ante tanto desconocimiento sobre la enfermedad, Star Spain Intercambio Policial Internacional ha decidido poner en marcha una campaña de visibilización, en colaboración con la Coordinadora de Artritis.

La asociación policial, sin ánimo de lucro y formada por miembros de cuerpos de policía de numerosos países del mundo, nace para realizar intercambios policiales inmersivos (de 2 semanas de duración entre policías estadounidenses y europeos. Sin embargo, desde hace años, la plataforma española lleva a cabo diferentes iniciativas solidarias en favor de la lucha de diversas enfermedades, tales como el cáncer o el Alzheimer, que recaudaron aproximadamente 55.000€ y 10.000€ respectivamente. Incluso apoyaron a los comerciantes locales corriendo 1.200 km de plaza a plaza de todos los pueblos de la provincia de Alicante. Y también programaron una caravana humanitaria para llevar alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad al pueblo ucraniano, donde recorrieron alrededor de 6.000 km, saliendo desde Santa Pola.

Travesía en Kayak de 600km para dar visibilidad a las personas afectadas

Esta vez le toca el turno a la artritis. Así que la sede española de la Asociación ha lanzado una nueva campaña de concienciación para apoyar a las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad que, lamentablemente, adopta muchas caras. De hecho, están reconocidos más de 100 tipos de artritis y millones de personas en el mundo los sufren. Por esta razón, es muy importante ser consciente de lo que este tipo de patologías repercuten en la vida de las personas, a nivel físico y psicológico. Por eso, Star Spain Intercambio Policía Internacional se ha puesto manos a la obra y el próximo 6 de noviembre comenzarán una nueva aventura, liderada por 3 policías locales y 1 guardia civil de Santa Pola, localidad de la provincia de Alicante. Un desafío tan duro como es el cambio que supone en tu vida ser diagnosticado de repente con artritis.

Recorrido de la travesía FOTO: Conartritis, Coordinadora Nacional de Artritis

Los miembros de los cuerpos policiales han decidido realizar en kayak la ruta marítima que une el Mediterráneo con el Oceáno Atlántico. Nada más y nada menos que 600km de recorrido a través de canales franceses. Estiman que tardarán unos 10 días en realizarla y dos más entre ir y venir desde la localidad costera alicantina. Una ruta que podrá seguirse en las redes sociales de la Asociación policial y que esperan tenga un nivel alto de repercusión, para poder dar la mayor visibilidad a todas las personas que luchan a diario contra esta enfermedad. Pero no irán ellos solos, sino que les acompañará Art, un policía dinosaurio de peluche, como símbolo de todas las personas afectadas.

Por otro lado, los participantes de esta propuesta solidaria quieren dar las gracias a todas las empresas colaboradoras, ya que con sus donativos podrán sufragar todos los costes de combustible derivados del trayecto, ya que irán en furgoneta desde Santa Pola hasta el punto de salida y descansarán en ella y en tiendas de campaña, instalados alrededor de los canales.

Por ello, destacan que sin la ayuda inestimable de Alutech Nervión, CrossFit el faro, Be water, Salvamento marítimo Santa Pola, Club de Remo Santa Pola, Chiringuito las Jamilas, Chiringuito on the beach, Hierros Stylke, La farándula y Reformas Martínez no sería posible ejecutar este proyecto. Todos son empresas de la provincia de Alicante, que han querido mostrar el apoyo a la causa y a estos policías involucrados.

Con esta campaña quieren también fomentar el deporte y la vida sana, como claves esenciales de apoyo para personas diagnosticadas con estas enfermedades. Y, obviamente, deja claro que el servicio policial va más allá de una jornada de trabajo. Y es que nuestros miembros de los cuerpos de seguridad tienen una clara vocación de servicio y ayuda a la ciudadanía que prácticamente no tiene límites.