La Sociedad Española de Obesidad pide un Plan Nacional contra la enfermedad

La presidenta de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo), la doctora María del Mar Malagón, ha insistido en demandar a las autoridades políticas y sanitarias la elaboración de un Plan Nacional para abordar la obesidad, en el marco del XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad en Barcelona.

Así se ha pronunciado en respuesta al “Informe Regional Europeo sobre la Obesidad 2022″, que ha publicado recientemente la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, donde se recoge que España se sitúa en la 9ª posición entre los 53 países analizados, con tasas totales de exceso de peso (preobesidad y obesidad) por encima del 60%, con porcentajes superiores en hombres que en mujeres, informa Ep. “El informe describe que los niveles más altos de sobrepeso y obesidad se registran en los países de Europa del Este y, curiosamente, también en los países mediterráneos”, comenta.

“Todas estas cifras no ayudan al optimismo, porque revertir esta tendencia solo es posible si se establecen políticas firmes que aborden de manera global y eficaz la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, apoyando la formación de los profesionales de la salud que trabajan en obesidad y la investigación en este ámbito”, asegura la máxima representante de Seedo.

De lo que no cabe duda es que vivir con obesidad aumenta el riesgo de padecer una serie de enfermedades graves (ejerciendo, incluso, un efecto de ‘gatillo’ que dispara la aparición de estos trastornos), como diabetes, enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer, entre otras, además de que disminuye la calidad de vida y aumenta el riesgo de mortalidad. En base a esta perspectiva, en opinión de la doctora Malagón, se siguen cometiendo muchos errores en el abordaje de esta enfermedad. “No podemos seguir tratando a las personas que viven con obesidad solo de las patologías asociadas y no de la obesidad en sí; es más, no pueden tratarse las consecuencias y olvidarnos de su causa”.

Tal y como recomienda esta experta, además de establecer estrategias de prevención, “es necesario proporcionar atención a las personas que viven con obesidad, aceptando que se trata de una enfermedad crónica y recidivante, y abordarla de manera multidisciplinar, porque su origen es multifactorial”. “Si no aceptamos estas premisas, difícilmente podremos detener la extensión y la gravedad de la epidemia de obesidad en nuestra sociedad”, advierte.