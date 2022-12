Las movilizaciones en la sanidad pública se recrudecen

La sanidad pública se agita en más localidades españolas. Ayer, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap) manifestó su «apoyo total» a las movilizaciones de los pediatras y médicos de familia de toda España, particularmente las que se están realizando en Cantabria, Madrid y las previstas en Extremadura.

A través de un comunicado denuncia las condiciones laborales precarias que impiden a los médicos jóvenes ejercer su profesión en las consultas de los centros de salud. La mayoría de ellos manifiestan que la Atención Primaria «está muerta». «Esto se debe principalmente a los contratos en precario y a la masificación de las consultas con accesibilidad ilimitada y agendas infinitas, más gravosas para los pediatras, que suelen ser personal único por turno. Cuando falta un pediatra el que queda tiene que ver al doble de pacientes durante todo el tiempo que dure la ausencia, con el consecuente riesgo para la seguridad de los pacientes y los efectos de la sobrecarga sobre la salud del pediatra», explicó la presidenta de Aepap, Concepción Sánchez Pina.

La Consejería de Sanidad de Madrid reconoce que hay más de 200 plazas de pediatría vacantes, de un total de poco más de 900 plazas. La promesa de potenciar los turnos deslizantes –alternar mañanas y tardes– para las plazas de horario fijo de turno de tarde ya está recogida y publicada en febrero de 2007, cuando la realidad es que en la última oposición de consolidación de empleo convocada en 2019 y finalmente resuelta en 2022, de un total de 355 plazas, 336 son plazas de turno de tarde y solo 19 plazas son de turno de mañanas (el 5,65%).

Los pediatras de Atención Primaria consideran que «se precisan medidas urgentes de educación a la población y de limitación de la demanda, potenciando la autogestión en problemas de salud menores y desaparición de la burocracia innecesaria en unas consultas ya saturadas por el déficit de pediatras».

En Andalucía, médicos y pediatras de atención primaria comenzarán una huelga indefinida a mediados de enero si no mejoran las condiciones en los centros de salud andaluces, anunció ayer el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP). «Llevamos años sobrepasados y no encontramos una respuesta adecuada a las necesidades que tenemos», explicó a Efe la presidenta del SMP, Carmen González, quien ha asegurado que si no consiguen reunirse con la Consejería de Salud antes de enero y no les ofrecen propuestas concretas y con plazos, convocarán la huelga indefinida.

Según González, consideran que ha llegado el momento de solucionar la «mala» situación de la atención primaria ya que, aunque los políticos llevan años diciendo que van a implementar medidas para mejorar la situación de la sanidad, no se está consiguiendo.

Y también ayer los médicos de familia de Aragón mostraron su apoyo a las movilizaciones que se han convocado «esperando que se pueda alcanzar un acuerdo que permita la desconvocatoria de las mismas».