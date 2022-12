Hoy se celebra el funeral de las niñas asesinadas en Quintanar

El funeral de las niñas, de 9 y 11 años que este jueves fueron asesinadas presuntamente por su madre, una agente de la Guardia Civil que después de suicidó, se celebrará previsiblemente hoy en Quintanar del Rey (Cuenca), según explicó ayer Efe. La liturgia se oficiará en la parroquia de la localidad después de realizarse la autopsia a las niñas en el Instituto Anatómico Forense, según informaron a la agencia fuentes cercanas al caso.

Además, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, señaló que la mujer, de 42 años, formaba parte de uno de los equipos de la Guardia Civil que están constituidos en la región para la violencia de género, en este caso adscrito a la Compañía de Motilla del Palancar (Cuenca).

Tierraseca no aportó más datos del suceso y recordó que la jueza encargada del caso decretó secreto del sumario, por lo que insistió en que «la investigación está en manos de la autoridad judicial,». «Estamos a disposición de lo que ordene la juez, pero no puedo dar información adicional a la que ya se conoce públicamente». También explicó que la agente tenía servicio y, puesto que no acudió a la hora establecida con su compañero de patrulla, fueron a buscarla a su domicilio dentro de la casa cuartel de la Guardia Civil en Quintanar del Rey «y allí se encontraron con los hechos», aunque no detalló si los compañeros llegaron a oír disparos. Tampoco tenía el dato de que hubiera en marcha algún proceso de traslado de la agente, ni si éste iba a ser a Algeciras (Cádiz) de dónde era natural la guardia civil.

Por otra parte, preguntado sobre las evaluaciones del estado psicológico de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Tierraseca comentó: «Cualquier hecho dramático de esta naturaleza en los cuales se producen muertes, y no solo de la propia persona sino de descendientes, nos tiene que llevar a reflexionar sobre las condiciones psicológicas sobre todo de integrantes de cuerpos y unidades que portan armas».

«La vigilancia siempre es poca», enfatizó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que subrayó que «es muy importante el control de las armas», y recordó que hay un protocolo establecido, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, «para que ese trabajo que realizan con arma de fuego reglamentaria sea lo más estricto posible». Y añadió: «Lo es, y los protocolos intentan avanzar en que el control sea mayor y no se haga un mal uso del armamento puesto a disposición para su labor».

En este sentido fuentes de la Benemérita recordaron que no es fácil retirar un arma reglamentaria, «que es una herramienta de trabajo», si no hay una sentencia judicial o informe médico.