Art for Change: una iniciativa pionera e innovadora para dar sentido al arte

En 2007, la Fundación “la Caixa, entidad comprometida con la cultura y divulgación del arte, puso en marcha el programa Art for Change como una iniciativa pionera e innovadora a través de la cual público y creadores colaboran en un trabajo para dar sentido al arte.

A través de esta fórmula no solo se fomenta la creación artística, sino que se favorece también la transformación social, la colaboración y la inclusión, así como el respecto. Y todo ello mediante procesos creativos liderados por artistas y que cuentan con la participación de colectivos en situación de vulnerabilidad o individuos que forman parte de un mismo barrio o entorno con el fin de propiciar procesos de transformación social. Paralelamente, las actividades que se enmarcan en el programa Art for Change generaran la posibilidad de que los participantes entren en contacto con el arte y la cultura en igualdad de condiciones y ganen en autoestima y empoderamiento al formar parte de un proceso artístico.

En este 2022, han sido 20 los proyectos seleccionados de las 168 candidaturas de artistas y entidades culturales presentadas en toda España en la convocatoria de Art of Chenge, que este año cuenta con un presupuesto de 445.680 euros. Las iniciativas elegidas, que se enmarcan en artes tan diversas como las plásticas, la fotografía, el vídeo, la música, la literatura, el teatro, la danza o el circo, se desarrollarán en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, León, Zamora, Córdoba, Granada, Navarra, Lleida y en ellas participarán más de 2479 personas en situación de vulnerabilidad.

Todos estos proyectos han superado una primera evaluación artística y una segunda de carácter técnico-social, pero sobre todo, cumplen con todos los objetivos del programa Art for Change, que se concretan en el fomento del desarrollo personal de los participantes a través de su participación en el proceso creativo; el impulso de la cohesión y la inclusión social al generar espacios de relación, intercambio y convivencia; la creación de comunidad gracias al desarrollo de iniciativas que favorecen la participación y cohesión de barrios y grupos sociales y, por último, el fortalecimiento del sentimiento de identidad, confianza y autoestima de las personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres víctimas de violencia de género, individuos racializados o personas mayores, con diversidad funcional o con problemas de salud, por ejemplo.

Las iniciativas que se enmarcan en este programa, una vez ya se han desarrollado por completo y se han llevado a la práctica, puedan acabar trascendiendo su objetivo primigenio al unirse a la programación de CaixaForum+, una plataforma online impulsada por la misma Fundación “la Caixa” que cuenta con un catálogo de propuestas culturales y de divulgación científica, como en su día ya se hizo con Mírame de nuevo, un proyecto seleccionado en la convocatoria de 2020, con las artistas Almudena Adalia Calvo y Pilar de Grado como líderes.

Sobre los beneficios que para los participantes de estos proyectos ofrece el poder formar parte de programa Art for Change, ambas destacan “la autonomía, el desarrollo creativo, el trabajo en equipo y los beneficios a nivel expresivo”. Además, recuerdan que la actividad “les proporcionó la oportunidad de ser reconocidos por su trabajo y escuchados, ya que estaban diciendo cosas que habitualmente no expresan o sobre las que no son preguntados”.