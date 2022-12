Este es el motivo por el que no deberíamos quitar la cucharilla del café antes de meterlo en el microondas

El funcionamiento del microondas está basado en un dispositivo llamado “magnetrón”, que es un tubo de vacío que produce ondas electromagnéticas que hacen vibrar los electrones que se encuentren dentro del aparato. Estas vibraciones son lo que provoca el aumento de la temperatura de los alimentos. Porque, al fin y al cabo, la temperatura de un objeto no es otra cosa que la velocidad a la que se mueven las moléculas que lo componen. Y a medida que calentamos un elemento, más rápida es la agitación. Es algo así como si aumentásemos el tempo de una canción... y las moléculas nos siguiesen el ritmo.

Sin embargo, cuando estas ondas interactúan con un material metálico, los electrones se derraman. O dicho de otra forma, como no pueden penetrar metales, inducen corrientes eléctricas superficiales en el metal. Esto no supone ningún problema si el elemento de metal es liso. Ahora bien, si tiene algún borde... sí que puede ser peligroso. Las cargas podrían acumularse en estas “esquinas”... y provocar una pequeña explosión.

Los elementos metálicos con punta no deben introducirse en un microondas en marcha, porque las cargas se acumulan en estos puntos y eso puede generar una explosión | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

En resumen, la norma que se nos repitió una y otra… y otra vez cuando éramos pequeños y que decía que no se puede meter -bajo ningún concepto- un material metálico en el microondas... no es errónea, pero es imprecisa. Lo que es peligroso no es introducir elementos de metal en el microondas, sino introducir elementos de metal con bordes. Por ese motivo, no debería haber ningún peligro si nos olvidamos una cuchara en el microondas. De hecho, esto podría llegar a ser -incluso- recomendable.

¿Es bueno meter objetos metálicos en el microondas?

Tal y como explica el fabricante de electrodomésticos Bosch en su página web, meter una cuchara dentro del líquido que vayamos a calentar puede evitar erupciones repentinas. Es un peligro recurrente del que suelen avisar todos los fabricantes en los manuales de instrucciones. Los líquidos se pueden calentar en el microondas por encima del punto de ebullición sin que salgan burbujas. Al mover o tocar el recipiente, se puede provocar un desbordamiento repentino, con el riesgo de producir quemaduras de gravedad.

Los elementos metálicos con punta no deben introducirse en un microondas en marcha, porque las cargas se acumulan en estos puntos y eso puede generar una explosión | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

Para evitarlo, los expertos recomiendan dejar la cucharilla dentro y calentarlo con ella… incluso si es de metal. Al estar cubierta por el líquido y dentro de un recipiente de otro material, las microondas no van a ‘rebotar’ y no se producirán chispas. Otra precaución que también es importante recordar, es que debemos procurar que la cuchara nunca toque las paredes o el techo del aparato. Y una vez el líquido haya terminado de calentarse, conviene esperar unos segundos antes de volver a manipular el recipiente... para evitar cualquier sorpresa.