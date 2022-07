11 cosas que nunca debemos meter en el microondas

Debido al ritmo de vida acelerado en el que vivimos en el siglo XXI, tenemos poco tiempo para realizar ciertas actividades, por lo que es importante hacer las cosas rápidamente, especialmente cuando se trata de comida. Parece que cuantas más cosas tenemos que hacer, menos tiempo le dedicamos a la preparación de la comida y, aunque no nos demos cuenta, relegamos esa labor a los utensilios de nuestra cocina. Uno de los más utilizados es sin duda el microondas, que si bien puede ser uno de los electrodomésticos más convenientes para calentar la comida, eso no significa que esté destinado a soportar todo. Un componente clave de la seguridad del microondas es saber qué debemos y qué no debemos calentar en el electrodoméstico. Por lo que, para alargar la vida de nuestro microondas y no sufrir ningún susto, estas son algunas de las cosas que nunca debemos poner en un microondas.

Papel de aluminio

Papel de aluminio

Es agradable ver saltar chispas, pero no tanto cuando se producen a la hora de recalentar la comida. El interior de un microondas en realidad está hecho de metal, lo que le permite funcionar como un espejo. Sin embargo, en lugar de proyectar el reflejo de un rostro, el metal refleja ondas de radio o microondas. Las ondas de radio emiten energía electromagnética, calentando nuestros alimentos. Cuando se coloca metal dentro de un microondas, las ondas se reflejan en el objeto, lo que hace que el papel de aluminio se queme rápidamente. No hace falta decir que esto es muy dañino para nuestro microondas y muy peligroso para nuestra seguridad.

Bolsas de papel

Detalle de bolsa de papel cargada de fruta y verdura en un supermercado.

No todas las bolsas de papel son iguales. Esa bolsa en la que vienen las deliciosas palomitas de maíz es un poco diferente a la bolsa de papel marrón que usamos para llevar nuestro almuerzo. Las bolsas de palomitas de maíz están equipadas con susceptores, un material que está hecho para consumir las ondas de radio producidas por las microondas. Las bolsas de papel típicas, como las que se usan en las tiendas de comestibles, no tienen susceptores y pueden liberar toxinas y vapores cuando se calientan. Asimismo, debido a que las microondas producen calor tan rápidamente, la bolsa podría incendiarse.

Bolsas y envases de plástico

Dos mujeres sujetan una bolsa de la compra

Cuando se calienta, el plástico libera bisfenol A o BPA, un compuesto orgánico que se usa para hacer que el plástico sea transparente, y ftalatos, lo que le permite ser flexible. Según una publicación de salud de Harvard, “se cree que el BPA y los ftalatos son ‘perturbadores endocrinos’. Estas son sustancias que imitan a las hormonas humanas, y no para bien”. Por tanto, a menos que esté interesado en agregar hormonas a sus comidas, transfiera su comida a un plato de vidrio.

Tazas

Tazas de café y té

Debido al metal que forma parte de la construcción del microondas, las tazas de acero impedirán que las bebidas se calienten y causarán fricción por la energía que se emite. Para las tazas de plástico, verifique la etiqueta para ver si es “apto para microondas”, de lo contrario, es mejor mantenerlas alejadas del electrodoméstico.

Huevos duros

La textura del huevo duro cambia en función de la temperatura y el tiempo de cocción

Debido a que los microondas cocinan a temperaturas muy altas, tratar de cocinar un huevo crearía una gran cantidad de vapor dentro de su cáscara. El vapor sube en el huevo más rápido de lo que se agrieta, por lo que es probable que tengamos que limpiar una explosión si decidimos introducirlo en el microondas.

Guindillas

Guindillas

Usar un microondas para calentar guindillas no es una buena idea. No solo pueden generar chispas y provocar un incendio, sino que cuando abra el microondas, los químicos que liberan los pimientos pueden provocar que se ahogue e incluso quemarle los ojos. Es un proceso similar al gas pimienta, así que téngalo en cuenta antes de meter esas guindillas en el microondas.

Espuma de poliestireno

Espuma de embalaje de poliestireno

Aunque las sobras de los restaurantes han vivido en ellos durante una eternidad, los recipientes de espuma de poliestireno, no se llevan bien con nuestro microondas. El material no solo es difícil de biodegradar, sino que cuando se calienta en el microondas, la espuma puede comenzar a derretirse, lo que permite que los productos químicos se liberen en los alimentos. Y si el contenido del interior está lo suficientemente caliente, la comida podría derretirse a través del empaque. En el lado positivo, hay algunos recipientes de espuma de poliestireno que se pueden usar en el microondas, solo asegúrese de leer el envase antes de introducirlo.

Verduras de hojas verdes

Tradicional mercadillo de frutas y verduras de los viernes, ubicado en la plaza del Mercado Chico, de Ávila

Las verduras de hojas verdes necesitan algo de humedad para cocinarse en el microondas. Según advierten los expertos, si las introducimos en el electrodoméstico en seco, podrían producir chispas. Por lo que se recomienda que, si vamos a usar este aparato para cocerlas, usemos un recipiente especial para cocinar al vapor y vigilemos bien el tiempo.

Cajas de comida para llevar

Un cocinero prepara un plato para llevar en un restaurante, en Vitoria/País Vasco (España) a 3 de mayo de 2020.

¿Está pensando en calentar las deliciosas sobras de la comida de anoche? Si es así, asegúrese de sacarlas de la caja. Por lo general, las cajas de comida para llevar se realizan a base de aluminio, un material que no funciona bien dentro de un microondas y cuando se calienta, puede provocar chispas o llamas.