Los 5 trucos para elegir la mejor sandía en el supermercado

La sandía es una fruta deliciosa y refrescante, especialmente apetecible en los calurosos días del verano. Sin embargo, no todas las sandías son iguales y debemos aprender a elegir las mejores en el mercado. A menudo nos guiamos por el aspecto de la cáscara, pero este no siempre es un indicativo confiable del sabor del interior de la fruta, que es lo realmente importante. A continuación, presentamos algunos consejos y trucos para ayudarte a elegir la mejorsandía del mercado:

1. El peso, factor clave

Para elegir una sandía sabrosa, es fundamental considerar su peso. Las sandías más jugosas son aquellas que pesan más de lo que aparentan. Si la sandía parece ligera, es probable que tenga poca agua en su interior y, por ende, un sabor insípido y poco jugoso. Por esta razón, es recomendable siempre optar por una sandía que sea pesada en relación a su tamaño.

2. Comprobar la firmeza

La firmeza de la sandía es una característica importante a tener en cuenta al seleccionar la fruta. Es esencial asegurarnos de que la cáscara de la sandía sea firme y dura al tacto, para descartar las frutas pasadas. Además, es recomendable descartar aquellas sandías que tengan grietas o protuberancias, ya que esto puede indicar que el interior ha sido afectado.

3. Golpear la sandía con los nudillos

Un truco común para elegir una buena sandía es golpearla suavemente con los nudillos en la corteza. Este método funciona bastante bien. Si la fruta suena hueca, significa que tiene mucha agua y que está en el punto ideal para ser consumida. Si, por el contrario, la fruta suena suave o no suena en absoluto, es probable que aún no esté madura y sea mejor dejarla en el mercado.

4. Observar el color

Para elegir una sandía jugosay en su punto correcto de madurez, es importante considerar el color de su base. Se recomienda buscar elegir una sandía madura, se debe buscar una base de un tono amarillo oscuro. Si la base es amarilla tirando a verde o directamente verde, es probable que aún no esté lo suficientemente madura.

5. No te olvides del olfato

El tacto y la vista no son los únicos sentidos que nos ayudan a elegir una buena sandía. El característico aroma de las sandías también puede indicar su punto de madurez. Las sandías de buena calidad suelen tener un aroma dulce, especialmente en la zona del péndulo. Si el fruto no tiene ningún aroma, es probable que aún necesite tiempo, mientras que, si su aroma es similar al del vinagre, es probable que la fruta ya se haya pasado y que no sea comestible.