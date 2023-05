72.500 firmas en el Congreso piden mantener el nombre de "familia numerosa"

La Federación Española de Familias Numerosas ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados 72.528 firmas para pedir que la denominación de “familia numerosa” no sea sustituida por “familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza”, como contempla la nueva Ley de Familias presentada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. El presidente de la Federación de Familias Numerosas, José Manuel Trigo, ha reconocido a los medios ante el Congreso que la nueva ley aborta aspectos necesarios, como la conciliación, pero ha rechazado el cambio de nombre ya que lo considera “un tema ideológico”.

En la presentación de las 72.528 firmas en el Congreso de los Diputados, Trigo ha defendido que con la nueva denominación de “familia con mayores necesidades de crianza” el Gobierno diluye a las familias numerosas al incluirlas en las familias que requieren ayudas de la administración, pero no tienen tres o más hijos: “Quieren borrarnos de un plumazo. Las familias numerosas aportamos a la sociedad algo muy importante: nuestros hijos; y no debe ser quitado el título”. Trillo ha rechazado el argumento del Ministerio de Asuntos Sociales justificando el cambio de nombre en que no quieren “singularidades” en la ley ya que, entiende Trillo, “hacen una excepción” con las monoparentales: “Esto no es congruente. No tenemos nada en contra de los demás tipos de familia, que deben ser apoyadas, pero no quitándonos a nosotros el título y poniéndoselo a ellos”.

A pesar de su rechazo al cambio de nombre, el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas ha reconocido a los medios ante el Congreso que la nueva Ley de Familias impulsada por Podemos aborda aspectos necesarios como la conciliación. Dentro de las ayudas a las familias numerosas, el texto incluye a las familias monoparentales de dos hijos, familias de dos progenitores y dos hijos encabezadas por una víctima de violencia machista o aquellas de dos hijos en las que un descendiente o uno de los padres tenga al menos un 33% de discapacidad, entre otros supuestos que permitirán acceder a las ayudas destinadas a familias numerosas.

Si se aprueba tal como está redactada tras la fase de proposición de enmiendas, la nueva ley otorga la condición de familia numerosa a alrededor de 300.000 familias monoparentales, según los cálculos del departamento dirigido por Ione Belarra. Según datos de 2020 del Ministerio de Asuntos Sociales, hay más de 750.000 familias en España con título en vigor de “familia numerosa”. La inclusión de los nuevos supuestos supondría llegar a alrededor de un millón de familias en España en la categoría de “familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza”.

Al entregar en el Congreso las más de 72.500 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para rechazar este nuevo nombre, Trillo ha mostrado la preocupación de la Federación Española de Familias Numerosas de que las ayudas a este tipo de familias comiencen a otorgarse en función de la renta: “Si nos meten a otros colectivos con rentas más bajas y más necesidad, las prestaciones que hay actualmente desaparecerían”. Desde la Federación Española de Familias Numerosas se han mostrado “esperanzados” de lograr mantener el título de “familia numerosa” modificando la nueva Ley de Familias en la fase de enmiendas.

Además del rechazo inicial de Partido Popular y Vox, la nueva norma que se está tramitando en el parlamento no cuenta por ahora con el apoyo de los partidos nacionalistas como PNV, PdeCat y BNG. Desde el Ministerio de Derechos Sociales confían en lograr un acuerdo con ERC para que la nueva ley pueda salir adelante. Tras iniciar la campaña a finales del año pasado, la petición en Change.org de la Federación Española de Familias Numerosas para que “no eliminen el concepto de familia numerosa” acumulaba 72.612 firmas la tarde del jueves tras presentar ante el Congreso más de 72.500 firmas recogidas a través de esta plataforma.

Los nacimientos en España han caído hasta los 51.629 en los dos primeros meses de 2023 al haber nacido 676 niños menos que el mismo periodo del año anterior, un descenso del 1,3%. La tasa de natalidad en España se sitúa en 1,3 hijos por mujer, un punto menos respecto a la media mundial de 2,3 hijos por mujer. En 2023, 1 de cada 4 personas en España tendrá más de 65 años, un 25% de la población, apunta el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE).

La última radiografía de la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) pone de manifiesto que la tendencia generalizada en toda Europa es el progresivo retraso de la maternidad, especialmente en España al ser el segundo país con un mayor porcentaje de madres primerizas por encima de los 40 años. Los hijos de madres primerizas mayores de 40 años supusieron el 10,2% de los nacimientos en 2020 en nuestro país, sólo por detrás de Italia. La tasa de natalidad en la Unión Europea se sitúa en 1,50 hijos por mujer frente al 1,53 registrado un año antes. A la cabeza de la natalidad en Europa se sitúa Francia con 1,83 hijos por mujer, apunta Eurostat, seguido de Rumanía con 1,8 hijos por mujer.

Los retrasos en su tramitación han provocado que la Ley de Familias no puede ser aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Tras el primer aplazamiento para registrar propuestas de modificaciones acordado con ERC para salvar la “invasión competencial” que denunciaba la formación catalana, se ha producido un segundo retraso hasta el 10 de mayo, día en el que se ha produjo el tercer aplazamiento hasta el 17 de mayo. De esta forma, los tiempos legislativos impiden que la nueva Ley de Familias sea aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo quitando a los morados una baza electoral.

Desde Podemos y ERC defienden que no existían motivos para un nuevo retraso y señalan al PSOE como responsable. Por su parte, el PSOE apela a la necesidad de más tiempo para que los grupos políticos puedan presentar sus propuestas de modificación de la norma. La Federación Española de Familias Numerosas confía en que con las enmiendas de los grupos políticos a la Ley de Familias puedan mantener su denominación como “familias numerosas”.