Abogados de oficio en España convocan una huelga por sus condiciones precarias

En una protesta marcada por el lema "turno de oficio, no de sacrificio", los abogados de oficio han salido a las calles para hacer frente a las condiciones laborales precarias que enfrentan en sus puestos de trabajo. La manifestación, que tuvo lugar el martes, buscó destacar la constante incertidumbre y bajos salarios que enfrentan estos profesionales del derecho.

Uno de los principales problemas que los abogados de oficio han señalado es la insuficiencia de sus salarios, los cuales no alcanzan siquiera el mínimo legal por hora, fijado en 7 euros. Además, la falta de una fecha de cobro establecida agrava la situación, generando una incertidumbre financiera constante. "No llegamos ni al salario mínimo por hora, ni 7 euros la hora. No sabemos cuando vamos a cobrar", expresó uno de los manifestantes.

Otro punto álgido de la protesta fue la ausencia de seguro de responsabilidad, una carencia que, según argumentan los abogados, se debe a la carga económica que representaría para el Estado. Esta falta de cobertura los deja en una situación vulnerable, siendo conscientes de que cualquier error en su ejercicio profesional podría tener consecuencias financieras significativas.

La movilización también puso de relieve la carga adicional que muchos abogados de oficio asumen, especialmente aquellos que se ven obligados a desplazarse largas distancias para cumplir con sus responsabilidades. Los gastos derivados de estos viajes, según denunciaron los manifestantes, recaen íntegramente sobre los bolsillos de los profesionales del derecho.

La Asociación de Letrados de Oficio, representantes de estos abogados, ha subrayado la falta de actualización en las indemnizaciones que reciben, señalando que estas llevan años congeladas. La convocatoria de la huelga busca no solo concientizar sobre las difíciles condiciones laborales que enfrentan los abogados de oficio, sino también presionar para lograr mejoras tangibles en sus salarios y condiciones de trabajo.