El agua caída en Semana Santa recarga los embalses

Tras las abundantes precipitaciones registradas en gran parte del país esta Semana Santa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que ya no será necesario llevar barcos con agua a la comunidad de cara al verano, aunque las instalaciones que se desarrollan en puertos continuarán de cara a «futuro», porque no hay que lanzar las «campanas al vuelo», afirmó. Los embalses de Andalucía se encuentran ahora al 40%, y la comunidad cuenta con alrededor de 4.800 hm3 de los 12.000 hm3 que tiene de capacidad total, informa Ep.

En este sentido, los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido unos 1.043 hectómetros cúbicos (hm3) de agua con las lluvias de la borrasca Nelson, de los que el 95% (988 hm3) cayeron desde el pasado Jueves Santo, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recogidos en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De esta manera, estos embalses cuentan con 3.472 hm3 de agua actualmente y han pasado de tener el 30% de reserva de agua hace una semana a superar este lunes el 40%, en concreto, el 43,25% del total de su capacidad, que asciende a 8.034 hm3.

En otra de las comunidades en alerta por la sequía, Cataluña, el agua embalsada alcanza el 16,35%, porcentaje que supera solo en 0,35 puntos el límite que se fija por decreto para declarar el estado de emergencia por sequía. La ligera mejoría de los embalses tras las lluvias implica que los embalses catalanes almacenan este lunes un total de 113,56 hectómetros cúbicos, un 16,35% de su capacidad total, que es de 694,45 hectómetros, según los datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Hace un año, estos pantanos embalsaban 185,66 hectómetros, el 26,74% de su capacidad, informa Efe.

En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado que no se plantea ninguna fragmentación en la gestión de la cuenca del Ebro ni «ningún volumen de agua trasvasable» en este río, y descartó además recuperar el embalse de Biscarrués, anulado por el Tribunal Supremo, como reclamó el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, informa Ep.

Respetar el Plan Hidrológico

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp) ha celebrado las abundantes precipitaciones que se han producido esta Semana Santa y ha puesto el foco en la importancia de respetar la Planificación Hidrológica con sus normas y ejecutar los programas de medidas, un hecho que considera "fundamental" para una correcta gestión de los embalses.

Como ha explicado a Europa Press el Grupo de Agua del Comité de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciccp), para que los embalses retengan agua, es necesario que se produzcan escorrentías de agua. De este modo, las presas son el obstáculo necesario para interceptar el cauce que las canaliza.

Desde el Grupo de Agua han especificado que, tras "una sequía importante, si los suelos no están al menos semisaturados, el agua no corre hasta que no se ha producido ese efecto". Tampoco corre cuando el suelo "es muy rocoso y poco permeable, como sucede con el margen derecho del Guadalquivir y Sierra Morena", según han señalado.

El organismo apunta que el escenario "óptimo imaginable en clima mediterráneo de una cuenca embalse-dependiente" sería el de tener todos los embalses llenos hasta el nivel de seguridad, es decir, dejando libres los resguardos establecidos en cada caso "que podrían tener un valor medio de un 20% vacío en cada embalse".

Suben las temperaturas

Tras las precipitaciones de Semana Santa, las temperaturas han comenzado a subir y lo harán especialmente al final de la semana, hasta situarse «por encima de lo habitual» para la época, según informó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Pese a que las temperaturas de este lunes aún fueron todavía «frescas para la época», durante los próximos días «se recuperarán», añadió.

A partir de mañana martes, las precipitaciones quedarán acotadas al noroeste peninsular, fundamentalmente a Galicia y zonas próximas. Un frente dejará lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León; además soplarán rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Asimismo, lloverá de forma más débil en puntos del Cantábrico y norte de Extremadura.

Las temperaturas subirán «de forma clara en todo el país», y en puntos del valle del Ebro, del Mediterráneo y del Guadalquivir se superarán los 20 grados.

El miércoles las lluvias serán débiles y acotadas a puntos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Pirineos, aunque todavía habrá rachas de viento muy fuertes en el norte de la comunidad gallega y puntos de Asturias. Lo más destacable serán las temperaturas «que subirán claramente, ascenso que será más notable en la mitad oeste peninsular», según Del Campo.

El jueves seguirá el ascenso térmico diurno, con máximas ya de 18 a 20 grados en prácticamente todo el país.

Aunque para el fin de semana el pronóstico es todavía incierto, lo más probable es que el viernes sigan subiendo las temperaturas y que ese día y el sábado se puedan alcanzar los 25 grados en amplias zonas del país.