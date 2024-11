Me encanta colaborar con un periódico animalista, señal de sensibilidad, sin duda. Y hoy leo publicado un informe sobre el tiempo que viven los perros según las razas. La vida media es de 11,41 años para las hembras y 11,07 años para los machos. Sin embargo, también influye, cómo no, el país en el que nacen y las casas que los acogen. Porque los canes, como los humanos, no solo se alimentan de pienso o latitas; el amor, siempre unido a los cuidados, alarga la vida de estos chiquitines fabulosos, así como se alarga la vida de las personas que gozan del amor animal.

Mientras escribo esto “Japi” dormita a mi lado. Ella se ha salido de la media, va a cumplir catorce años, y aquí está envejeciendo como nosotros envejecemos. Ya apenas oye, por lo que disfruta mucho de olfatear y comer. Se ha vuelto un poco glotona y hay que andarse con cuidado. Además, padece cierto deterioro cognitivo que, como los humanos, le hace quedarse mirando al infinito u olvidar para donde iba. Ya no corre kilómetros detrás de su mini pelota de tenis, ahora va un par de veces cuando no le duelen las patitas por su artrosis, pero esas dos carreritas las disfruta enormemente, como los ancianos humanos sus ejercicios juveniles. Ahora se levanta varias veces por la noche para ir a su retrete perruno. Le sigue gustando salir a la calle y tomar el sol, menos tiempo y más despacio. Es una ancianita tan humana como los animales humanos. Y como los humanos ancianos conserva el carácter que le dieron sus genes y su educación. Mi perra nació ángel y así sigue. Mucho se critica a los que tratan a sus perros como hijos. Porque no saben todavía que los hijos se van despegando y el animalito jamás hasta la muerte. Algo terrible esos irse tempranos, sobre todo para personas que, en soledad no deseada, se levantan cada mañana gracias al aliento de su compañero. Animales de amor mutuo somos.