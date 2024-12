¿Artificial la inteligencia?

Ya su nombre es paradójico, porque, ¿puede ser inteligente algo ilusorio, ficticio, simulado? Para mí el funcionamiento de esta inteligencia es un enigma. No puedo ni siquiera intentar comprender de manera racional cómo funciona ese fenómeno que está cambiando la historia de la humanidad. Las maquinas ya dominan parte de nuestras tareas cotidianas, y el concepto de aprendizaje automático se ha convertido en un elemento imprescindible de empresas e instituciones. Pero, aunque no sepa sobre la mecánica de la IA, sí experimento lo que significa un mundo automatizado, y estoy convencida de que no nos está llevando por buen camino. Porque las máquinas son psicópatas y, por mucho que las programe algún humano, se van a atascar continuamente, como ya estamos viviendo con desesperación.

Las ventajas, según los expertos, de la IA, serían: autorregulación de los procesos permitiendo que las tareas mecánicas no tengan que hacerlas los humanos, por lo que el error sería menor. Refuerzo de la creatividad, ya que se supone que los empleados tendrán más tiempo para realizar labores menos tediosas y a mejor ritmo. Aporta precisión, lo que se traduce en mejores estrategias y toma de decisiones. Genera avances en el sector de la salud, tratamientos personalizados, rapidez en los diagnósticos y mejor investigación médica. Y, por último, dicen que personaliza la oferta comercial.

Pues bien, yo salvo en lo que a salud se refiere, veo que las demás ventajas son puramente empresariales. Es decir, dinero, dinero, dinero. Las desventajas atemorizan: vulneración de derechos de imagen y de autoría. Necesidad de actualización de datos continua que solo podrán efectuar profesionales super cualificados que hoy apenas existen. Pérdida de puestos de trabajo; cambio de personas por máquinas. Dependencia dela tecnología y su coste tanto económico como vital. Y, fundamental, falta de empatía y de ética. Cualquier decisión que tome la IA no tendrá ningún tipo de humanidad. Aterrador, ¿no? Siempre será mejor que actúe un humano con todos sus errores y carencias. Las máquinas desalmadas ya nos están robando la cordura.