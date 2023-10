La artritis reumatoide y la enfermedad cardiovascular están más relacionadas de lo que pensamos: ¿sabes el porqué?

Cada vez hay más información sobre las enfermedades reumáticas y autoinmunes y en las dos últimas décadas hay una mayor consistencia científica sobre el hecho de que las personas que padecen artritis reumatoide presentan una mayor mortalidad cardiovascular, y además, un riesgo de alrededor del doble que las personas de la misma edad y sexo sin esta patología.

“Las personas que sufren artritis reumatoide tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, concretamente hasta un 50% más que las personas que no la padecen. Una relación que a menudo pasa desapercibida pero que es conveniente tener en cuenta”, afirma la doctora Rosa Porro, cardióloga en el Hospital Quirónsalud Cáceres.

Ese aumento del 50% de riesgo cardiovascular se traduce principalmente en la posibilidad de sufrir una cardiopatía isquémica precoz, que es la enfermedad que impide que al corazón le llegue la sangre necesaria para su correcto funcionamiento.

“Este incremento de la probabilidad de este tipo de episodios en personas con artritis reumatoide es debido a que la inflamación sistémica del organismo produce ateroesclerosis de las arterias coronarias, es decir, un estrechamiento en éstas, que son las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco. Esta es la relación más grave entre padecer artritis reumatoide y desarrollar un problema cardiaco", avisa la doctora.

La afectación del pericardio es otra de las manifestaciones más frecuente de esta relación, según prosigue, al tiempo que explica que ésta consiste en un derrame pericárdico crónico, es decir, en una acumulación de líquido en la capa de tejido que rodea nuestro corazón.

Más frecuente entre los varones

Ahora bien, esta especialista en Cardiología subraya que, no obstante, esta afectación se da especialmente en varones con factor reumatoide positivo, y afirma que no tiene repercusión clínica en la mayor parte de los casos. "También se ha apreciado un cierto grado de afectación valvular, especialmente en la válvula mitral ─una de las cuatro válvulas del corazón que mantiene el flujo sanguíneo─, pero que generalmente no genera una disfunción importante en la misma", comenta.

La artritis reumatoide

La artritis reumatoide es la más común de las enfermedades reumáticas, cuyos principales síntomas son la inflamación y los daños en las articulaciones. Eso sí, también puede afectar a otros órganos como el corazón. De hecho, el propio componente inflamatorio crónico que ocurre con esta enfermedad, así como el uso continuado de ciertos tratamientos como los corticoides, son los factores más determinantes para establecer una relación entre ambas patologías.

Esta afectación es más frecuente en individuos de entre 35 y 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. Concretamente, cerca de un 1% de la población sufre esta enfermedad autoinmune e inflamatoria.

La doctora Rosa Porro, cardióloga en el Hospital Quirónsalud Cáceres, apunta a su vez que existe evidencia de afectación cardiovascular con repercusión clínica en entre el 2 y el 10% de los pacientes afectados por la artritis reumatoide. Señala, además, que esta enfermedad reumática suele afectar de forma predominante a las mujeres, con una relación hasta tres veces mayor que a los hombres.

La importancia de una vida sana

Por estos motivos, ve fundamental la realización de forma periódica de una estimación del riesgo cardiovascular, para lo que es necesario considerar un umbral de riesgo más bajo en este tipo de pacientes.

Igualmente, considera que conviene no olvidar que, más allá de padecer cualquier tipo de enfermedad reumática, es importante cuidar de nuestro corazón siguiendo unos hábitos de vida sanos, evitando el tabaquismo, o bien llevando un adecuado control de la tensión arterial.

“Todo ello ayudará reducir el riesgo cardiovascular, que se ha demostrado científicamente que es mayor entre aquellas personas con artritis reumatoide”, concluye la especialista en cardiología del Quirónsalud Cáceres.