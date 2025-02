La Audiencia de Zaragoza retira la custodia a un padre que trabaja 7 días de la semana

La Sección 2 de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado el recurso de una madre que solicitaba el traslado de su hijo de Zaragoza a Madrid. La mujer, periodista de profesión, interpuso en el 2022 una demanda de modificación de medidas interesando el cambio de domicilio del menor de Zaragoza a Madrid al haberse ella trasladado a esta última ciudad por motivos laborales y para completar las expectativas futbolísticas del adolescente. Ahora la Audiencia ha revocado la sentencia del juzgado número 5 de Zaragoza y permite el traslado y la escolarización del menor.

Revocación de la sentencia de 2024

“La sentencia de Primera Instancia, ahora revocada, en ningún caso tuvo en cuenta el interés superior del menor, obviando y minimizando los deseos claramente expresados por este en la exploración ante el juez de residir con su madre en Madrid y poder jugar al fútbol con visos de futuro profesional. Sentencia de Primera Instancia que tampoco acoge el informe favorable del Ministerio Fiscal en Primera Instancia que también concluyó que la guarda y custodia debía ser ejercida por la madre, debiendo trasladarse el menor a residir a Madrid junto a su madre”, explica la letrada y gerente de Vilches Abogados que ha llevado el caso, Nuria Vargas.

En la sentencia de 2024 el juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Zaragoza estimó que el menor debía permanecer residiendo en Zaragoza porque el traslado dificultaría las visitas con el padre que trabajaba de lunes a domingo. Algo que ahora la Audiencia de Zaragoza ha rechazado asegurando que la inconveniencia no puede descargarse en el menor, con unas preferencias razonadas y claramente comprensibles que deben ponderarse en atención a su edad y grado de desarrollo.

“En Zaragoza dependía de los contratos temporales, a veces de semanas, en Aragón TV. A punto de finalizar el paro me vi obligada a aceptar una oportunidad laboral más estable en Madrid. En la decisión de trasladarme de Zaragoza a Madrid también se sumaron las expectativas futbolísticas de nuestro hijo que había hecho las pruebas para ingresar en la Academia del Atlético de Madrid”. “Jamás pensé que aceptar un empleo me iba a suponer tantísimo dolor. Hasta entonces me había dedicado por completo a su crianza y teníamos un vínculo que se rompió de golpe al prohibir su traslado.”, detalla la madre. “Como periodista me ha tocado seguir otros casos de custodias complicadas, pero ahora sé de primera mano la posición tan vulnerable de los menores. Todos los procesos que incluyan niños deberían ser mucho más rápidos. Además, creo que en los procesos de familia influyen otros factores. Llevaba 7 años cuidando de manera exclusiva a nuestro hijo y hasta el momento del traslado no había realizado ni pernoctas ni vacaciones con su padre. Al separarnos de golpe, nuestro hijo sufría y lloraba por las noches por lo mucho que me echaba de menos. Y lo peor es que me lo escondía para no hacerme sufrir. En estos procesos sin duda los padres sufren, pero son los hijos son los más vulnerables y hay que luchar siempre por defender sus derechos”, detalla la madre.

Defensor del pueblo y desgaste físico y mental

La progenitora quien ha manifestado su agradecimiento por la sentencia dictada en Segunda Instancia, también había acudido al Defensor del Pueblo, que solicitó información del proceso, para conseguir que el proceso no se dilatase en el tiempo debido al desgaste físico y mental que suponía para ella y, especialmente para el menor viajar todos los fines de semana de Zaragoza a Madrid. “Estuvo dos años viajando todos los fines de semana en autobús haciendo 800 kilómetros cada vez en carretera. Más tarde el juez obligó a hacer el uso del servicio de menores de RENFE de AVE, que el padre debía abonar al 70 por ciento”, explica la progenitora. “Nuestro hijo tiene derecho a tener una vida normal como la de cualquier otro niño”. “Me pareció muy injusto que se acordara una guarda y custodia a un padre que trabaja presencialmente 7 días a la semana. Mientras que en mi caso llevo desde el 2022 trabajando con horarios que me han modificado en multitud de ocasiones para poder conciliar, pudiendo teletrabajar dos días y otros dos de forma presencial”.

“El adolescente se ha visto obligado a expresar sus deseos de manera clara, concisa y contundente, sin vacilación, con una madurez impropia para su edad hasta en tres ocasiones: ante los profesionales del equipo psicosocial adscrito al Juzgado; en la exploración del menor practicada ante el juez en Primera Instancia; y en la exploración del menor practicada ante los Magistrados de la Audiencia Provincial, tal y como recoge la propia sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que revoca la dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Zaragoza. Es claro que, ante tal contundencia mostrada por el menor en sus manifestaciones, hasta dos informes favorables del Ministerio Fiscal (en Primera y Segunda Instancia), tan sólo podía dictarse una sentencia en Segunda Instancia que revocara la dictada en Primera Instancia. La sentencia de Segunda Instancia respeta el derecho a ser oído del menor consagrado tanto en nuestra normativa y jurisprudencia como en la normativa internacional”, puntualiza Vargas de Vilches Abogados. Además, asegura que esta sentencia es muy importante para la progenitora, que por fin puede empadronar y escolarizar al menor, y volver a convivir con su hijo como siempre habían hecho.

El fútbol como pasión

El menor, en el momento de interponer la demanda en Primera Instancia, tenía 11 años, cuando fue admitido en la Academia del Atlético de Madrid. El adolescente, que lleva ya tres temporadas sin poder entrenar y jugar en el mismo equipo, actualmente compite los fines de semana en el club Juventud Sanse de Madrid, equipo que decidió ayudarle tras conocerle en un campus de verano y hacer con él una excepción, ya que consideraron que psicológicamente volver a competir le iba a beneficiar. El jugador ahora mismo está inscrito en la competición de fútbol de la Federación Madrileña de Fútbol y juega partidos todos los fines de semana.

“Él tiene muy claro que quiere jugar a fútbol de forma profesional. Entró en la Academia del Atlético de Madrid en Alevín B en 2023, pero sólo pudo estar la pre- temporada al no haber conseguido llegar a un acuerdo con su padre. Esa expectativa se quedó truncada hasta ahora que ya podrá volver a tocar la puerta”, explica su madre. “El pasado verano pude trasladarle personalmente al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, la situación del menor y este se comprometió en ayudarle. Confío en que ahora que hemos conseguido que la situación se normalice pueda convertirse en un jugador más de la Academia”. “Nuestro hijo ha mostrado una fortaleza y valentía digna de admiración en todo este proceso. Jamás se ha enfadado con su padre por su negativa a dejarle trasladarse”, puntualiza la progenitora.

A pesar de la situación, el futuro joven futbolista fue admitido en junio de 2024 en la academia de alto rendimiento PA Team Soccer Spain con la que este julio disputará su primer torneo internacional en Portugal con otros niños seleccionados de distintos clubes de fútbol del Comunidad de Madrid.

