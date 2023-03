¿Bajará la edad para conducir en Europa a los 17 años?

Europa quiere rebajar la edad para obtener el permiso de conducir, de manera generalizada, desde los 17 años. Es una de las propuestas que la Comisión Europea (CE) presentó hace unos días en materia de seguridad vial con el objetivo de modernizar los permisos de conducir en los estados miembros y, a la vez, mejorar la seguridad en las carreteras europeas.

Una de las medidas más llamativas que presentó el organismo comunitario contempla que una persona pueda aprender a conducir coches y camiones desde los 17 años si va acompañado de un conductor de más de 25 y con 5 de permiso.

El objetivo de la medida, que ya está en vigor en países como Alemania o Austria, es iniciar a los conductores a una edad más temprana y que ganen experiencia circulando bajo la supervisión de un conductor experimentado y que, en última instancia, busca eliminar las muertes por accidentes de tráfico en la Unión Europea (UE) en 2050.

Esta iniciativa se aplicaría a vehículos de categoría B (coches y furgonetas) y también de categoría C (camiones) para facilitar el acceso a la profesión de conductor a gente joven. "Reducir el umbral de edad para la formación puede hacer una carrera en el sector del transporte más atractivo para los jóvenes, ayudando así, con el tiempo, a paliar la escasez de profesionales conductores, sin comprometer la seguridad vial", explica la CE. De este modo, al cumplir los 18 años ya se podría trabajar como conductores.

Según el Ejecutivo europeo más de 20.000 personas fallecieron en Europa en 2022 por accidentes de tráfico, y la la mayoría fueron peatones, ciclistas o motociclistas. Por este motivo, la Comisión abogó por adaptar la formación y los exámenes para que los futuros conductores estén mejor preparados ante la presencia de usuarios vulnerables como peatones y ciclistas o usuarios de patinetes eléctricos, como parte de una mayor sensibilización de una movilidad urbana sostenible.

Además, plantea establecer un período de "tolerancia cero" con el alcohol entre los nuevos conductores hasta que tengan al menos dos años de experiencia, ya que entre 2017 y 2020, por cada 100.000 conductores novatos en la UE hubo un promedio de 10 muertes, mientras que por cada 100.000 conductores experimentados se registraron sólo 3 decesos. No obstante, el organismo comunitario no propone una armonización de los límites de alcohol en sangre en toda la UE, ya que no tiene competencias para ello.

Otra de las propuestas de la CE es que la retirada del permiso de conducir en un Estado miembro implique automáticamente que esa persona no pueda conducir en ningún país de la Unión Europea. Según la normativa actual, cuando una infracción grave da lugar a una inhabilitación para conducir, esa penalización no puede ejecutarse en toda la UE si el conductor cometió la infracción en un Estado miembro distinto del que expidió su permiso de conducción.

En ese sentido, la comisaria de Transportes, Adina Vãlean, alertó de la "sensación de impunidad" con la que muchos conductores se mueven cuando cruzan la frontera de su país y recorren las carreteras del resto de la UE, en donde "al menos el 40% de las infracciones" a no residentes quedan sin efecto bien porque no se puede identificar al conductor, bien porque no se puede identificar al conductor, bien porque pese a ser identificado no paga la sanción.

El Ejecutivo ha presentado también planes para que la UE se dote de un carnet digital. Según las informaciones al respecto, será accesible a través del teléfono móvil y tendrá validez en todos los estados miembro de la UE. Además, será más fácil de reponer en caso de pérdida, al igual que renovarlo cuando caduque.