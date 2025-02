Bomberos lanzan una advertencia a aquellos que tienen la tostadora en la encimera de la cocina: "Para evitar..."

Los incendios domésticos causados por fallos eléctricos, como cortocircuitos en electrodomésticos, representan una proporción significativa de los incidentes de fuego en los hogares. En la Unión Europea, los incendios eléctricos son responsables del 25 al 30% de los incendios domésticos, dando lugar a más de 1.200 muertes y daños materiales que superan los 10.000 millones de euros anuales.

En España se observa una preocupación creciente por los incendios domésticos relacionados con fallos eléctricos. Por ejemplo, en A Coruña en los primeros 15 días de enero de 2025, se registraron nueve incendios en viviendas, muchos de ellos atribuibles a sobrecargas eléctricas y al hábito de dejar cargando dispositivos móviles durante la noche.

El peligro de tener la tostadora sobre la encimera

Tal y como recoge el medio británico "Express", el Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset recomienda colocar la tostadora lejos de cortinas y persianas, así como de cualquier otro elemento inflamable, como el papel de cocina. Además, lanza una advertencia para todos aquellos que ponen la tostadora sobre la encimera de la cocina: "Debe sacarse de debajo de armarios y estanterías que sobresalgan mientras se está usando para evitar la acumulación de calor y debe situarse en una superficie estable."

Es de vital importancia enchufar la tostadora de forma segura, utilizando siempre el fusible correcto y no sobrecargando los enchufes: "Utilice un enchufe en cada toma. Si es necesario, use un adaptador con fusible y mantenga la salida total a no más de 13 amperios. Recuerde que los electrodomésticos de alta potencia, como las lavadoras, siempre necesitan su propia toma."

Es imprescindible también apagar los aparatos eléctricos cuando no se están utilizando en ese momento, revisarlos periódicamente y mantener los cables y aparatos alejados del agua, las llamas o el calor, así como "vaciar las migas con regularidad" porque la acumulación puede dar lugar a que se prenda con el calor.

Consejos para evitar incendios domésticos

Existen una serie de consejos fundamentales para evitar incendios con electrodomésticos como la tostadora u otros varios: