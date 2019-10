BonBon, el perro que nunca se cansó de esperar

La lealtad y el amor incondicional que demuestran los perros hacia sus dueños les ha hecho valedores desde hace ya miles de años, del título de «mejores amigos del hombre». Cada cierto tiempo escuchamos alguna noticia que nos llena el corazón y confirma esta frase. Una de esas historias es la de Bonbon, un perro que se extravío cuando su familia, que se iba de vacaciones, se detuvo en una estación de servicio para repostar el vehículo. Retomaron su rumbo sin percatarse de que el animal ya no estaba en el coche familiar. Minutos después se dieron cuenta de la falta y al regresar a la zona donde lo vieron por última vez su perro ya no estaba. Estuvieron horas buscándolo por los alrededores, pero no lo encontraron: «Pensamos que ya estaría muerto, por lo que continuamos nuestro viaje», explicó el propietario, de apellido Noi, a «China Press».

Años después, gracias a un hombre que vió al perro dando vueltas por la carretera y que parecía como si lo hubiesen abandonado se acercó a él y se encontró con una señora que, al mismo tiempo que lo alimentaba, le informó de que el can llevaba en el mismo sitio cuatro años y que siempre le daba de comer. El hombre, conmovido por el animal, grabó un vídeo y lo subió a las redes sociales. La historia compartida en la red por el internauta tailandés se volvió viral y se dió a conocer alrededor de todo el mundo como la historia de «Leo». La señora que lo alimentaba, de nombre Pinnuchawet, le dijo al hombre que había intentado cientos de veces llevar a Leo a su casa ya que estaba delgado y tenía sarna, pero después de estar unos días cuidándolo, el perro escapó y volvió a la ruta. Como el animal no quería abandonar el lugar, la mujer le llevó comida todos los días. Cuando ella estaba ocupada era algún miembro de su familia el que se encargaba de alimentarlo. En ocasiones eran otros lugareños los que se ocupaban de él, pero a pesar de todos los esfuerzos nunca lograron mover a Leo de la carretera. Los usuarios de las redes sociales se emocionaron con la historia y compartieron la ubicación del perro en las redes sociales, con la esperanza de encontrar a sus dueños.

Un curioso desenlace

La familia se asombró cuando lo vieron en internet. Y quedaron con el hombre, cuya identidad se desconoce, en el mismo punto donde se encontraba el perro en la carretera. Al verlo allí, comprobaron que efectivamente era BonBon. El perro se emocionó tanto como sus dueños al rencontrarse, pero cuando quisieron subirlo al coche, éste se negó a seguirlos. Hubo varios intentos y todos fueron negativos. La señora Pinnuchawet hizo una prueba. Trató de llevar a BonBon a su casa y el animal fue con total tranquilidad. La familia Noi se dio cuenta de que BonBon había elegido un nuevo dueño. Después de tantos años el perro decidió agradecer a su nueva familia el cariño y afecto que le había dado diariamente. Una elección que los Noi terminaron aceptando, ya que vieron muy feliz al animal con la señora Pinnuchawet. Hasta decidieron encargarse de los gastos de su tratamiento veterinario para garantizar el bienestar del que fuera miembro de su familia.

BonBon dio al mundo entero una lección de lealtad que solo los perros pueden dar, pues esperó nada menos que cuatro años a sus dueños al borde de la carretera. Pero al momento de decidir su nuevo hogar, su corazón le indicó que debía ser la de los Pinnuchawet, esa familia que en todo ese tiempo también le demostró amor y lealtad, no olvidándose nunca de él.