Las cinco claves que indican si estás con la persona adecuada, según expertos

Encontrar a la pareja ideal puede ser un verdadero desafío. No se trata solo de encontrar a alguien con quien tengamos afinidad, sino también de compartir valores, objetivos y una conexión profunda que nos permita crecer juntos.

A menudo, el camino hacia una relación sólida implica aprender de las experiencias pasadas, entender nuestras propias necesidades y estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Aunque el proceso puede ser complicado, también es una oportunidad para descubrir lo que realmente queremos y necesitamos en una pareja.

¿Cómo saber si estoy con la persona adecuada?

Saber si estás con la persona adecuada implica un proceso de introspección y observación de cómo te sientes dentro de la relación, y cómo esa persona contribuye a tu bienestar emocional, mental y físico. Estas son algunas de las claves que pueden indicar que estás con la persona adecuada:

1. Los detalles

Es un clásico, no porque te dé muchos regalos o sorpresas, sino porque realmente se preocupa e interesa por lo que sientes a nivel emocional. Tener una pareja en la que puedas confiar y que te apoye en todo lo que enfrentes es esencial, más allá de los detalles materiales.

Si desde el inicio muestra señales de indiferencia total o, si ya llevan tiempo juntos, empieza a desentenderse de todo, eso no es una buena señal. "La reciprocidad es clave, aunque no siempre implica que todo deba ser un reparto perfecto al 50/50", señala Francisca Molero, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología.

2. Cariño y afecto

Es evidente que no todas las personas son igualmente cariñosas; algunas necesitan estar en contacto físico constante, mientras que otras casi lo evitan. Sin embargo, es fundamental encontrar un equilibrio o al menos tener un nivel adecuado de afecto y contacto físico para nuestro bienestar tanto mental como físico. Los besos, caricias y abrazos liberan endorfinas, conocidas como las 'hormonas de la felicidad'.

"Entre las particularidades de cada persona, es importante saber identificar y reconocer las formas de afecto de tu pareja. En definitiva, estas muestras son clave para mantener el vínculo. El problema surge cuando no se quieren ofrecer o, si no las consideras relevantes, no te das cuenta de que la falta de ellas puede afectar al otro", explica Molero.

3. Confianza y respeto

Aparte de todo lo que conlleva compartir la vida diaria y la intimidad con alguien, es fundamental no experimentar miedo ni inseguridad, y poder hablar abiertamente sobre cualquier tema. Estos sentimientos pueden dar lugar a comportamientos controladores, manipuladores, celos y hasta maltrato.

"La confianza brinda serenidad y promueve la autonomía, independencia e individualidad de ambos. Te sientes bien en una relación cuando no te sientes agobiado o cuando no tienes la sensación de estar sacrificando o renunciando a demasiado", comenta la sexóloga.

“Aunque es algo que se trabaja y se crea con el tiempo, si empiezas a desconfiar, te conviertes en una persona que lo pasa mal y empiezas a hacer daño tú también”, sentencia. También resalta que la admiración y el respeto son dos pilares fundamentales que van intrínsecos a estos conceptos.

4. Responder bien ante los conflictos

Cuando todo va bien, todo parece perfecto. Sin embargo, son los momentos difíciles los que realmente muestran si alguien vale la pena o no. Por eso, es clave observar cómo actúa durante una discusión o conflicto, y hasta qué punto se involucra en tus problemas y te escucha cuando lo necesitas.

"En una relación sana, es esencial responder de manera afectuosa y solidaria. La gestión de los conflictos implica llegar a un acuerdo donde ninguno de los dos sienta que ha perdido, incluso si no están de acuerdo en todo", explica la experta.

5. Compartir valores y metas

Es natural y positivo tener intereses distintos, ya que esto permite complementarse, pero siempre hay límites. Es importante compartir al menos ciertos aspectos, no solo aficiones, sino también valores fundamentales y objetivos en la vida.

Según la experta, esto dependerá mucho de la etapa de vida en la que nos encontremos y si nuestra pareja en ese momento está alineada con nuestros objetivos vitales. "No tendrás las mismas metas a los 20 que a los 30. Lograr que esas metas coincidan es lo que puede hacer que una pareja dure toda la vida o que se rompa, dando paso a nuevas relaciones", concluye.