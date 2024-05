Cómo acabar con la resaca: la ciencia inventa un gel experimental que reduce al 50% los efectos nocivos del alcohol

El consumo de alcohol, especialmente de manera recurrente, ha sido identificado como el principal causante de más de 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud distintos.

Además, lleva asociado el riego de desarrollar otro tipo de problemas como trastornos mentales y comportamentales, como el alcoholismo o enfermedades de gran riesgo para la salud, como pueden ser la cirrosis hepática, ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Riesgos de ingerir alcohol

Se calcula que esta sustancia mata cada año a más de tres millones de personas. De todos estos fallecimientos, el 28% se deberían a lesiones (accidentes de tráfico, autolesiones, violencia interpersonal), el 21% a trastornos del sistema digestivo, el 19% a enfermedades cardiovasculares y el resto a enfermedades relacionadas con infecciones, distintos tipos de cáncer, trastornos mentales y otras afecciones.

La ciencia ha demostrado que cualquier ingesta de alcohol, ya sea en grandes o en pequeñas dosis, implica un cierto riesgo para la salud. Suele ingerirse de manera oral, por lo es absorbido por el cuerpo y pasa al torrente sanguíneo a través de la membrana mucosa del estómago y de ambos intestinos, por lo que suelen ser una de las zonas más afectadas por el consumo recurrente de alcohol.

Según un informe presentado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España se sitúa como el tercer país con más volumen medio de alcohol consumido por persona, de alrededor de 11 litros.

El remedio milagroso contra la resaca hecho en Suiza

Un grupo de investigadores del centro ETH de Zúrich (Suiza) ha conseguido desarrollar satisfactoriamente un gel de proteínas capaz de descomponer el alcohol en el tracto intestinal, lo que podría ayudar a prevenir resacas y evitar mayores daño producidos por su consumo inmoderado.

Según ha informado EuropaPress, en un artículo publicado recientemente en la revista de divulgación "Nature Nanotechnology", se desveló que las pruebas llevadas a cabo con este gel en ratones tuvieron resultados muy prometedores.

Gracias al gel, el alcohol que habían consumido los roedores se convirtió rápida, directa y eficazmente en ácido acético, que es inofensivo para el organismo, antes de llegar a pasar al torrente sanguíneo y causar mayores daños.

El profesor Raffaele Mazzenga, del Laboratorio de Alimentos y Materiales Blandos del ETH de Zúrich, explicaba cómo "el gel traslada la descomposición del hígado al tracto digestivo".

Cuando el alcohol se metaboliza en el hígado, produce como producto intermedio acetaldehído, que resulta nocivo para el organismo. Esta sustancia es tóxica y está relacionada con muchos problemas de salud provocados por un consumo excesivo de alcohol.

Este gel resultaría efectivo solo mientras el alcohol permanezca en el tracto digestivo, después no podría hacer su función. Una vez que el alcohol pasa al tracto sanguíneo, el gel desarrollado en Zúrich nada podría hacer al respecto.

El grupo de investigadores suizos ha señalado que su invento, si bien no puede reducir el consumo de alcohol, podría ayudar a combatir con gran eficacia las causas de las ingestas excesivas de esta sustancia nociva.

En opinión de Mezzenga, como ha compartido EuropaPress, "es más saludable no beber alcohol en absoluto. Sin embargo, el gel podría ser de especial interés para las personas que no quieren dejar el alcohol por completo, pero tampoco quieren ejercer presión sobre su cuerpo y no buscan activamente los efectos del alcohol".

Cuándo saldrá el gel al mercado

A pesar de que los investigadores de Zúrich ya han solicitado la patente sobre este invento del gel que puede reducir los efectos de la resaca, aún se necesita que se den otras condiciones hasta que llegue al mercado.

El medicamento ha sido probado únicamente sobre ratones, no sobre personas. El equipo de científicos suizos se encuentra a la espera de una autorización para poder probar su gel en humanos.

Los suizos confían en que el preparado proteico funcione tan bien en humanos como lo hizo en roedores, y esperan que en un futuro cercano se pueda comercializar este preparado en las farmacias de todo el mundo.

Algunos mitos y realidades sobre el consumo de alcohol

La página web oficial del Plan Nacional sobre Drogas, que depende del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, tiene un apartado dedicado a explicar y desmitificar falsas creencias que comúnmente se tienen alrededor del alcohol

Por ejemplo, desmienten que el alcohol pueda ser un alimento, ya que éste engorda, pero no alimenta. Lo que causa realmente es un aumento en la producción de grasa en el organismo.

Otro creencia muy extendida es que el alcohol facilita las relaciones sexuales cuando, nada más lejos de la realidad, las entorpece. El consumo abusivo de esta sustancia muchas veces dificulta o incluso impide unas relaciones sexuales plenas, provocando impotencia y otras disfunciones asociadas.

Quizá el mito que más se repite es el de que beber alcohol solo durante los fines de semana no produce daños en el organismo. Desde el Ministerio de Sanidad advierten de que el daño que provoca el alcohol depende del llamado “patrón de consumo”, es decir, de la cantidad y de la intensidad. Aunque también añaden que existe el riesgo de su consumo se convierta en un hábito, hasta el punto de no divertirse sin beber.