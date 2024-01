Descubre las 3 habilidades esenciales de las personas altamente exitosas

De un tiempo a esta parte, se ha vuelto cada vez más popular una nueva taxonomía de contenidos enfocados en el aumento de la productividad. Vídeos, libros, podcasts, (…) todos ellos enfocados en la incansable búsqueda de la eficiencia. Y cuando se trata con moderación, la productividad y la eficiencia son cualidades admirables, que permiten lograr más en menos tiempo. Sin embargo, el problema surge cuando la eficiencia se convierte en una obsesiva carrera contra el tiempo, alimentada por el miedo a perder un solo momento que pudiera ser aprovechado de manera más “útil”.

Este miedo aperder tiempo puede llevarnos a un estado de tensión constante, donde cada momento de ocio o descanso sea visto como un fracaso. Pero, ¿qué significa realmente ser productivo?, ¿obsesionarse constantemente por conseguir más en menos tiempo es realmente el camino hacia nuestras metas? Lo cierto es que, para conseguir nuestros objetivos no se necesita únicamente la eficiencia. Otros elementos, como la suerte, el pensamiento estratégico y, sobre todo, la constancia, son tan importantes (o más) que esta obsesión desmedida con la productividad.

Tres habilidades para triunfar

Hace unos días, la psiquatra Brook Choulet compartió un artículo en la revista especializada “Psychology Today” donde compartió tres habilidades o hábitos que son comunes a las “personas altamente exitosas”. A continuación, se presentan tres hábitos clave que las personas altamente exitosas suelen practicar:

1. Establecimiento efectivo de metas:

¿Estamos sigiendo la mejor ruta para conseguir nuestros objetivos? Las personas exitosas suelen tener metas claras y pasos procesables y tangibles para alcanzarlas. Simplemente tener una meta vaga como "quiero construir una empresa exitosa" no es suficiente, es necesario identificar los pasos que te acercarán a tus metas. El establecimiento de metas también puede ayudar a aliviar la ansiedad al proporcionar un camino claro a seguir. Pero ojo, este plan debe estar sujeto a cambios.

Una de las reglas fundamentales de la estrategia es entender que "lo pasado, pasado está". Este principio se basa en el reconocimiento de que cada nuevo acontecimiento cambia el tablero del juego y que, por lo tanto, nosotros debemos aprender a adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Adaptarse a las nuevas circunstancias no solo implica reconocer que la situación ha cambiado, sino también estar dispuestos a cambiar nuestras estrategias y planes en consecuencia. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, como abandonar un proyecto que ya no es viable, o hacer cambios significativos en nuestra forma de trabajar.

2. Tomar acción

Las personas exitosas no solo planean, sino que también toman medidas concretas para alcanzar sus metas. Esto puede implicar tomar riesgos y salir de su zona de confort. No basta con tener una idea brillante, es necesario tener la valentía para ponerla en práctica. No se paralizan ante el miedo y la ansiedad, sino que avanzan a pesar de los desafíos. Las personas de alto rendimiento convierten la incertidumbre y preocupación en elementos procesables.

3. Construir hábitos y rutinas

Trabajan hacia sus metas de manera persistente y perseverante. No se trata de llegar más rápido a la meta, sino de no dejar nunca la carrera. Para esto, es necesario no vernos sobrepasados y saturarnos, hasta el punto de abandonar la carrera. Y para conseguir esto, es necesario introducir en la rutina un equilibrio saludable entre la vida personal y la profesional, demostrando a la vez autocuidado y excelencia en nuestra carrera.

La implantación del teletrabajo en España podría incrementar la productividad entre un 1,4 % y un 6,2 %, según un informe publicado por CaixaBank Research. UNSPLASH

Esto pasa por entender que, en ocasiones, el plan más lógico es le menos razonable. No es razonable exigirnos a nosotros mismos un rendimiento máximo constante, sin permitirnos tiempos de descanso y relajación. La clave está en balancear los periodos de alta productividad con momentos de desconexión y ocio, que nos permitan recuperar energías y mantener un estado de salud física y mental óptimo como para seguir y continuar dando lo mejor de nosotros. En conclusión, las personas altamente exitosas entienden que la productividad no es una carrera de velocidad, sino una de fondo.