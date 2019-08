Desmontando a Greta Thunberg

Surca el Atlántico en el velero de Pierre Casiraghi, el hijo de Carolina de Mónaco, ajena a las voces que empiezan a dudar de que su causa sea ajena a intereses económicos. Greta Thunberg está a bordo de un barco cero contaminante rumbo a la cumbre de la ONU sobre el clima que se celebrará en Nueva York, junto a su padre, un par de experimentados marineros y un equipo que documenta la travesía. Greta, que está dispuesta a sufrir una odisea marítima con tal de no coger un avión para no emitir CO2, empieza a despertar recelos entre la Prensa. ¿Y si el símbolo de la juventud indignada por la inacción de los políticos frente al cambio climático fuera una herramienta del lobby de la energía para multiplicar sus beneficios? Esa es la versión que maneja el periódico «The Times», que en un extenso artículo firmado por Dominic Green advierte: «El fenómeno Greta también ha involucrado a lobistas verdes, relaciones públicas, eco-académicos y a un grupo de expertos fundado por una rica ex ministra socialdemócrata de Suecia con vínculos con las compañías de energía del país. Éstas se están preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia: la ecologización de las economías occidentales. Greta, lo sepan o no ella y sus padres, es la cara de su estrategia política».

El periodista destapa, además, que la viralización de la imagen de la niña de 15 años sentada frente al parlamento sueco con el cartel «Huelga escolar por el clima» no es casual. Y apunta directamente a Ingmar Rentzhog, el fundador de la plataforma We Don’t Have Time,el mismo que ha dado a conocer todas las protestas de Greta. En un inicio Rentzhog afirmó haberse encontrado con la «performance» de Greta de forma fortuita, pero preguntado por «The Times» ha admitido que fue informado previamente por otro activista, Bo Thoren, y que, para más inri, había conocido a la madre de Thunberg, la cantante de ópera Malena Ernman, «tres o cuatro meses antes de que comenzase todo» cuando ambos compartieron escenario en una serie de conferencias contra el cambio climático en Estocolmo.

Lazos con la ex ministra

El «quid» de la cuestión, sostiene el periodista, es que el padrino de Greta no es simplemente un activista por el clima. Rentzhog es también presidente de la «think thank» Global Challengue, cuya fundadora, Kristina Persson, es una antigua ministra de Desarrollo Estratégico de Suecia y que cuenta entre sus asesoras con Catharina Ringborg, asesora de la Agencia Internacional de Energia y ex vicepresidenta de un gigante energético. «Greta, una hija del capitalismo despierto, está siendo utilizada para facilitar la transición al corporativismo verde», denuncia «The Times».