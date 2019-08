El viaje de Greta Thunberg en el velero de Pierre Casiraghi

Greta Thumberg no para. Después de haber encabezado protestas en las principales capitales europeas, ha emprendido un viaje en velero rumbo a Nueva York donde el próximo 23 de septiembre tendrá lugar la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas.

El velero se llama Malizia II, pertenece a la clase de barcos de competición internacional, mide 18 metros y tiene quilla con aerodeslizadores. El barco es propiedad de Pierre Casiraghi, miembro de la familia real monegasca. Casiraghi participará al viaje, a las órdenes del capitán Boris Herrmann. A la tripuación se ha sumado también Svante, el padre de la niña. El grupo ha zarpado desde el puerto de Plymouth, en Reino Unido y cruzará el Atlántico en dos semanas

La joven activista sueca, Greta Thumberg ha elegido viajar en barco porque este modelo tiene cero emisiones de carbono. El velero equipado con paneles solares y turbinas marinas que generan la electricidad que necesitan. No tiene cocina ni baño, para evitar desprender residuos en el mar. Sin embargo se improvisado un retrete y un cubo de agua sustituirá la ducha. A pesar de ser un viaje cero emisiones, Greta admite que no es su plan: sufre mal de mar y ha admitido que espera sufrir náuseas. La aventura durará dos semanas y no se presenta muy placentero por el tiempo adverso que encontrarán por el camino.