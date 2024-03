Diez días de angustia: más medios para busca a Javier, el joven de 20 años desaparecido en Logroño

Continúa la búsqueda de Javier Márquez , el joven de 20 añosdesaparecido en Logroño la madrugada del pasado sábado 2 de marzo. El joven, natural de la localidad de Santo Domingo de la Calzada, salió de fiesta con unos amigos y se le perdió la pista en las inmediaciones de una conocida discoteca de la ciudad. Desde entonces, su familia y amigos, así como cientos de voluntarios, lo están buscando.

Este lunes tres guías caninos especialistas en la búsqueda de personas se han sumado al operativo que se mantiene desde hace diez días, y que se centra, sobre todo, en la zona del río Ebro. Una de las portavoces de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Laura Olaso, ha indicado a los periodistas que la incorporación de los perros permitirá intensificar la búsqueda en el río, en las orillas y en las inmediaciones del Casco Antiguo, que fue la zona en la que el joven se despidió de sus amigos, informa Efe.

Olaso ha añadido que la investigación está bajo secreto, por lo que no puede indicar si se ha encontrado algún indicio o pista. También se ha referido al contacto continuó que existe entre los responsables policiales y la familia del joven desaparecido; y a que las fuerzas de seguridad no se han fijado un plazo de tiempo en cuanto a la búsqueda. "No contamos con plazos, estamos intentado hacer la búsqueda lo más minuciosa y detallada posible", ha resaltado la portavoz, para lo que se utilizan agentes a pie, buzos que peinan el río Ebro y sus riberas, drones e helicópteros.

Además, también participan en la búsqueda, agentes del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil con su unidad de drones, que incorporan una cámara térmica de alta definición y un zoom de alta capacidad. Ello permite ampliar la imagen y conseguir una visión más cercana a zonas inaccesibles en el río Ebro, que este lunes se centra en Alcanadre, a unos 33 kilómetros de Logroño, ha detallado, en la nota, el instituto armado, quien también aporta a esta búsqueda medios aéreos y acuáticos.