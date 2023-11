¿Dónde es festivo mañana, 9 de noviembre, por el Día de la Almudena?

La recta final del año siempre tiene varios días festivos. Después de haber disfrutado del Día de Todos los Santos el pasado 1 de noviembre, ahora llega el Día de la Almudena que se celebrará mañana en Madrid. Sin embargo, este festivo es local al tratarse de la celebración de la Virgen de la Almudena que es la patrona de Madrid.

Mañana, a las 11:00 comenzarán los actos en su honor. Primero con una misa y su eucaristía y después con la procesión que se estima que comience alrededor de las 12:30.

¿Dónde es festivo en España el 9 de noviembre?

Si te estás preguntando si el 9 de noviembre es festivo en algún sitio más de España, la respuesta es no. Pues tan solo es festivo en Madrid, al igual que ocurre con el 15 de mayo, el Día de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid.

Sin embargo, aunque todos no tengan puente, Renfe ha puesto a la venta más de 1 millón de plazas para todos aquellos que quieran pasar el fin de semana en Madrid y de paso ver la famosa procesión de la Virgen de la Almudena que se desarrollará entre las calles Mayor y Santiago hasta la calle Bailén, antes de regresar a la Catedral de La Almudena.

Además, el Ayuntamiento de Madrid repartirá mañana en la Plaza Mayor, de manera gratuita, la Corona de la Almudena, un dulce típico que se come en esta festividad.

No obstante, aunque mañana jueves, 9 de noviembre, sea festivo, lo cierto es que el viernes día 10 es un día laborable. Por lo que muchos madrileños no tendrán puente a no ser que sus empresas se lo indiquen. Durante el fin de semana también está previsto que se realicen conciertos y pasacalles en honor a la Virgen de la Almudena.