Dos nuevos casos de bebés confundidos al nacer en Guadalajara y Barcelona en 1971 y 1972 salen a la luz

Dos nuevos casos de bebés dados al nacer a una familia diferente a la suya se han conocido este martes a través del abogado de estos dos hombres, José Sáez Morga, nacidos en el Hospital General de Guadalajara en 1971 y en el Hospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona en 1972. Sáez ha anunciado que el varón nacido en Barcelona en 1972 reclama al servicio de salud catalán 3 millones de euros de indemnización, la cuantía máxima contemplada en la Ley de Consumidores y Usuarios por "daños irreparables", y su cliente nacido en Guadalajara en 1971 exige 2,9 millones de euros al servicio de salud manchego.

Ante las aparentes discordancias de grupo sanguíneo con sus familiares, el hombre nacido en Guadalajara en 1971 se sometió en 2021 a pruebas de ADN voluntarias con su madre y su hermano formales o de registro. Los resultados revelaron su no parentesco biológico, ha señalado Sáez Morga. Al recabar su historia clínica, los servicios sanitarios de Guadalajara respondieron que no aparecía debido a que se había perdido la documentación en el traslado de los servicios al nuevo Hospital General de Guadalajara inaugurado el 25 de enero de 1982. El Servicio de Salud de Castilla La Mancha indicó que no había encontrado documentación clínica relacionada con el nacimiento de este hombre ni al parto de su madre. El Servicio de Salud de Castilla La Mancha señaló que era un problema detectado con "cierta frecuencia" ya que en el traslado de las historias clínicas "se perdió la documentación".

Una posterior investigación realizada a instancias de la inspectora médica, conocida el pasado 16 de marzo, señaló que no consta documentación clínica relativa al nacimiento ni al parto. El caracense nacido hace 52 años, cuyo padre de registro ha fallecido, desconoce hasta ahora a sus progenitores y parientes biológicos, ha relatado su abogado. Sáez Morga lleva también el caso de una de las niñas intercambiadas en 2002 en el Hospital San Millán de Logroño que salió a la luz en 2021.

Dos partos con cinco minutos de diferencia en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona en 1972

El caso de Barcelona corresponde a un varón registrado como nacido a las 11:15 horas un día que no se ha especificado de 1972 en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona. A finales de 2022, este barcelonés comenzó un proceso de sometimiento a pruebas de ADN con resultados de parentesco incompatible. En el libro de registros de los partos figura ese día un nacimiento a las 11:10 y otro a las 11:15, tan sólo cinco minutos después.

En base a la información facilitada por los padres biológicos que fueron descubiertos, Sáez Morga ha señalado que se se desprende que un hijo formal, reflejado como hijo en el registro sin ser su vástago biológico, nació aquel mismo día de 1972 en el mismo hospital cinco minutos antes que su cliente, parto reflejado en la inscripción del Registro Civil a las 11:10 de la mañana. El nacimiento de este hijo formal, no biológico de esta pareja que le terminó criando, tiene indicado el mismo equipo médico que el parto del denunciante barcelonés que reclama 3 millones de euros a los servicios de salud catalán por "daños irreparables".

Los padres biológicos de este hombre barcelonés han fallecido. Su hermano biológico, a quién no conoció personalmente, también falleció entre marzo y abril de este año, al igual que "el más que probable" varón intercambiado al nacer "ignorándose si este llegó a conocer o no el intercambio", ha añadido el abogado de este barcelonés que descubrió que su familia no eran sus verdaderos parientes a finales del año pasado.

La joven de Logroño insiste en reclamar 3 millones de euros

En el caso de la mujer de Logroño nacida en 2002, la justicia condenó en abril a la compañía aseguradora del Servicio Riojano de Salud a abonar una indemnización de 850.000 euros a la joven que había intercambiada por otra al habérsela entregado a una familia distinta a la suya. De los 850.000 euros decretados por la justicia como reparo, la joven riojana sólo ha recibido 215.000 euros. La aseguradora pidió una medida cautelar para suspender el pago de los 635.000 euros restantes que le fue denegado y la compañía ha recurrido. La joven mantiene una doble reclamación. Por un lado, esta logroñesa criada con una familia que no era de su sangre reclama que se le abonen los 635.000 euros que le faltan por recibir. Por otra parte, la joven también reclama la cuantía máxima por "daños irreparables" de 3 millones de euros que ya pidió inicialmente, explicaba su abogado.

La joven, cuyos padres de registro fueron declarados incapaces, se crió con la que pensaba que era su abuela materna. En 2017, su abuela formal, aquella que le había cuidado, interpuso una demanda de manutención con el que consideraba progenitor de la niña, pero este hombre rechazó el pago. Una prueba de ADN confirmó que no era el padre biológico. También se determinó que tampoco era hija de quien consideraba su madre biológica. Por ello, esta logroñesa inició el proceso para conocer a sus verdaderos padres. Tras revisar los nacimientos registrados en el Hospital San Millán se descubrió que el intercambio de bebés se produjo en las cunas.