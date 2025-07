Okupan a una okupa cuando estaba de vacaciones en República Dominicana: “Llevo cerca de 10 años en la vivienda”

El fenómeno de la okupación está al alza y diariamente se producen todo tipo de casos. Asaltos a casas vacías, personas con muchos recursos, de inmobiliarias o bancos, pero también a otros de pequeños propietarios que acaban viviendo un infierno para poder llegar a fin de mes. Los okupas aprovechan cualquier resquicio para entrar en los inmuebles ajenos y asentarse sin pagar ni un solo euros ya que muchos dueños tienen que correr con los gastos hasta de los suministros básicos.

Algunos okupas pueden ser desalojados prácticamente en el acto, pero otros se hacen fuertes y se mantienen en la vivienda o inmueble durante meses o años. Ese fue el caso de Raquel Garrido, que durante una década ha estado viviendo en una casa de forma ilegal. Sin embargo, como revela en el programa 'En Boca de Todos', ha recibido de su propia medicina y la okupa ha sufrido una okupación. La historia es simplemente inverosímil.

Okupan a una okupa

Raquel Garrido vivía de forma ilegal en una vivienda desde hace una década. Diez años en los que ha estado en una casa que no es de su propiedad, lo que no impidió que decidiera tomarse unas vacaciones al otro lado del Atlántico, en República Dominicana. Precisamente, ese momento fue el que utilizó la nueva okupa para asaltar la vivienda que Raquel había hecho suya durante tantos años pese a no ser la propietaria legítima.

Pese a no serlo, según sus declaraciones en el mencionado programa, la okupa veía la vivienda como suya: "Llevo cerca de 10 años en esta vivienda. Habilito la vivienda, reformo la vivienda, la mejoro... me vengo a la República Dominicana y me pasa esto", lamenta. La mujer explica cómo ocurrió y se arrepiente de haber puesto en bandeja la situación a otra, que siguió su ejemplo de años atrás: "Todo por culpa de las redes sociales, culpa mía, también lo digo".

No subir contenido de que se está fuera de casa durante las vacaciones es una de las principales recomendaciones de los expertos para evitar que personas que vigilan la casa puedan conocer la situación y realizar el asalto. El presentador no se centra en la falta de precaución y la contesta porque alucina con el caso: "Pero Raquel, que lo quiero entender, tú mejoras una vivienda, entiendo que para disfrutarla tú, pero entiendo que la casa no es tuya, ¿no?", pregunta mientras la okupa asiente con la cabeza.

Apunta directamente a sus antiguas amigas

Aunque lamenta su falta de prevención durante el viaje, tiene clara las culpables de que haya perdido la casa que okupó, sus antiguas amigas. Recibió un mensaje de ellas tras completarse la segunda okupación: "Muy buenas tardes, señora Raquel. Te has quedado sin casa", rezaba el mensaje. "Dejamos de ser amigas y dan todo tipo de datos y todos los límites se sobrepasan", denuncia Raquel en el programa.

Ha buscado soluciones e incluso contactado con la Guardia Civil, pero su situación es complicada al no ser la legítima propietaria. Ella misma explica de quién es la vivienda: "La casa es de una promotora". Señala que sus antiguas amigas llegaron a facilitar la dirección a la nueva okupa, que incluso ya estaría sacando las pertenencias de Raquel, que no tiene manera de reclamar legalmente el inmueble en el que habitó una década sin pagar nada.