Eco - esenciales de verano que no deben faltar en tu maleta

La llegada del verano marca el inicio de aventuras y escapadas, ya sea que en nuestros planes sea del lado de la playa o a la montaña. Para los viajeros eco-conscientes, es crucial llevar productos sostenibles que no solo garanticen comodidad y estilo, sino que también respeten el medio ambiente. A continuación te presentamos algunas novedades esenciales de temporada que no deben faltar en tu maleta.

La creatividad inspirada por la naturaleza ha sido clave en la creación de la colección ‘Find Me Underwater’ de Tropicfeel, ya que no solo evoca los tonos relajantes del mar, sino que también representa un deseo de explorar y proteger nuestros océanos.

La colaboración entre Tropicfeel y el influencer Daniel Illescas ha dado lugar a la cápsula ‘Find Me Underwater’, una colección que captura los colores turquesa del océano. Inspiradas en el Triángulo de Coral en Raja Ampat, Indonesia, las prendas de esta línea son un tributo a los amantes del mar y promueven un estilo de vida liberado y relajado.

Find me underwater Tee and Hoodie: Fabricadas con algodón orgánico, estas camisetas y sudaderas ofrecen comodidad y respeto por el medio ambiente. Con opciones en azul y crema, son ideales para cualquier aventura veraniega, desde días soleados hasta noches frescas.

Sea a donde sea que vayamos, las sandalias y alpargatas son necesarias. Una excelente opción son los diseños de DIPLOMATIC, no solo por su estilo y comodidad, sino también por su compromiso con la calidad. Se trata de productos 100% nacionales con materiales de primera, a la hora de vestir, son perfectas para cualquier ocasión estival. Estas proporcionan un toque de elegancia sin renunciar al confort y reflejan la artesanía y el respeto por los materiales naturales.

El verano, no podría ser el mismo sin música y festivales. Para esos eventos especiales, VisionLab presenta su nueva colección de gafas Festival Flúor, diseñada para añadir un toque vibrante y colorido a tus looks veraniegos. Estas gafas, que brillan en la oscuridad, son ideales para festivales, terrazas y celebraciones nocturnas. Además, ofrecen protección solar completa con filtros 100% UVA y UVB, garantizando durabilidad y comodidad.