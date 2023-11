En un discurso pronunciado esta semana ante un grupo de periodistas italianos Francisco les ha animado a promover una «ecología de la comunicación». Un neologismo que confirma que para este Papa la ecología no es una mera utopía verde, romántica, sino un estilo de vida individual y colectivo que conduce a un humanismo integral.

Concretando su pensamiento les advirtió de que la vocación de todo informador es recordar que «más allá de las noticias, de los ‘scoop’, hay siempre sentimientos, historias y personas de carne y hueso a las que hay que respetar como si fueran nuestros familiares».

Un llamamiento que es de actualidad cuando asistimos, casi a diario, a terribles noticias de violencia contra las mujeres y a no pocos feminicidios, por lo cual Bergoglio considera urgente «formar a hombres capaces de relaciones sanas porque comunicar es formar al hombre, comunicar es formar a la sociedad».

El Papa formula una deontología de la profesión periodística sintetizada en el consejo de Jesús de ser «prudentes como serpientes y sencillos como palomas». La prudencia y la sencillez llevan, también en el complejo mundo del web, a no ser ingenuos y a no caer en la tentación de sembrar rabia y odio, y para evitar ambos peligros el informador no debe dejarse deformar «por palabras gritadas o crónicas que pasando con morbosa curiosidad del negro al rosa descuidan la limpidez del blanco».

Otro interesante concepto desarrollado también a lo largo de su discurso es el de «democracia comunicativa», que exige «promover instrumentos que protejan a todos, sobre todo a los sectores más débiles, de la invasión de lo digital y de las seducciones de una comunicación provocadora y polémica».