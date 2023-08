Efemérides de hoy 13 de agosto de 2023: ¿Qué pasó el 13 de agosto?

Acontecimientos destacados un 13 de agosto

1521: Los conquistadores españoles bajo el mando de Hernán Cortés capturan la ciudad de Tenochtitlán, poniendo fin al imperio azteca.

1898: Se firma el Tratado de París, que pone fin a la Guerra Hispano-Estadounidense y resulta en la cesión de Puerto Rico, Guam y Filipinas por parte de España a Estados Unidos.

1942: Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi alemán lanza la ofensiva del Cáucaso, una operación militar en el frente oriental.

1961: El gobierno de la República Democrática Alemana (Alemania Oriental) comienza la construcción del Muro de Berlín para dividir la ciudad en dos partes.

1964: El líder sudafricano Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje y otros cargos en el proceso de Rivonia.

1995: Un avión de American Airlines, el vuelo 965, se estrella en las montañas cerca de Cali, Colombia, resultando en la muerte de 159 personas y dejando solo cuatro sobrevivientes.

2004: El gobierno de Perú declara el estado de emergencia en el norte del país debido a protestas y disturbios causados por una disputa sobre la explotación de recursos naturales.

2014: Enfermedad por el virus del Ébola: la Organización Mundial de la Salud declara el brote de ébola en África Occidental como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Nacimientos destacados un 13 de agosto

1899: Alfred Hitchcock, director de cine británico conocido como "el maestro del suspense", famoso por películas como "Psicosis", "Los Pájaros" y "Vértigo".

1926: Fidel Castro, líder revolucionario cubano que derrocó al régimen de Fulgencio Batista y se convirtió en el líder de Cuba, ejerciendo un papel importante en la Guerra Fría.

1952: Hughie Thomasson, músico estadounidense conocido como el guitarrista principal y vocalista de la banda de rock Lynyrd Skynyrd.

1963: Sridevi, actriz india considerada una de las figuras más destacadas del cine indio, con una carrera que abarca desde la década de 1970 hasta su fallecimiento en 2018.

1967: Quinn Cummings, actriz y autora estadounidense, conocida por su papel en la película "El Aprendiz de Brujo" y su nominación al Premio de la Academia por su actuación en "El Pequeño"

1984: James Morrison, cantante y compositor británico conocido por su estilo de música soul y pop, famoso por canciones como "You Give Me Something" y "Broken Strings".

1992: DeMarcus Cousins, jugador de baloncesto estadounidense que ha tenido una destacada carrera en la NBA, jugando para equipos como los Sacramento Kings y los Golden State Warriors.

Defunciones destacadas un 13 de agosto

1905: Paul Harris, abogado estadounidense y uno de los fundadores de Rotary International, una organización de servicio humanitario.

1946: H.G. Wells, escritor británico conocido por sus obras de ciencia ficción como "La Guerra de los Mundos", "La Máquina del Tiempo" y "El Hombre Invisible".

1974: Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana conocida por su papel en películas como "El Ángel Azul" y "Testigo de Cargo", así como por su contribución al cine y la música.

2004: Julia Child, chef y presentadora de televisión estadounidense, famosa por su programa de cocina "The French Chef" y por popularizar la cocina francesa en los Estados Unidos.

2009: Les Paul, guitarrista, inventor y pionero en la grabación musical, conocido por desarrollar la guitarra eléctrica Gibson Les Paul y por sus contribuciones a la tecnología de grabación de sonido.

2014: Robin Williams, actor y comediante estadounidense conocido por su versatilidad y sus papeles en películas como "El Club de los Poetas Muertos", "Good Will Hunting" y "Patch Adams".

2019: Fernando Gaitán, escritor y productor colombiano conocido por ser el creador de la exitosa telenovela "Betty la Fea".