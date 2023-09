Efemérides de hoy 3 de septiembre de 2023: ¿Qué pasó el 3 de septiembre?

Acontecimientos destacados un 3 de septiembre

1189: Ricardo I de Inglaterra (Ricardo Corazón de León) es coronado rey en Westminster. Durante su reinado, participó en las Cruzadas y se convirtió en una figura legendaria.

1658: Oliver Cromwell, el líder de la Mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda, muere a los 59 años. Su muerte marca el final de la era de la República Inglesa y el regreso de la monarquía bajo Carlos II.

1783: El Tratado de París se firma, poniendo fin oficialmente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconociendo la independencia de las trece colonias de América del Norte de Gran Bretaña.

1939: Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939.

1976: El vuelo 502 de Turkish Airlines se estrella cerca de Izmir, Turquía, matando a 154 personas y dejando a 9 sobrevivientes. Fue uno de los peores accidentes de aviación en la historia de Turquía en ese momento.

2004: El Huracán Frances azota la costa este de Florida, causando daños significativos y dejando a millones de personas sin electricidad.

2017: La sonda espacial Cassini de la NASA se desintegra en la atmósfera de Saturno después de completar una exitosa misión de 20 años. La sonda proporcionó una gran cantidad de información valiosa sobre Saturno y sus lunas.

Nacimientos destacados un 3 de septiembre

1810: Pauline Bonaparte, conocida como Paulina Borghese, fue una princesa francesa y hermana de Napoleón Bonaparte. Fue una figura influyente en la sociedad de la época y una mecenas de las artes.

1923: Mort Walker, un famoso dibujante de cómics estadounidense, es conocido por crear la tira cómica "Beetle Bailey" y "Hi and Lois". Sus personajes se han vuelto icónicos en el mundo de los cómics.

1943: Valerie Perrine, actriz y modelo estadounidense, conocida por su papel en la película "Lenny" (1974) y su trabajo en la película de ciencia ficción "Superman" (1978).

1975: Redfoo (Stefan Kendal Gordy), miembro del dúo musical LMFAO. Es conocido por éxitos como "Party Rock Anthem" y "Sexy and I Know It".

1985: María León, actriz y cantante mexicana, famosa por su participación en la serie de televisión "La Familia P. Luche" y su trabajo en el grupo musical Playa Limbo.

Defunciones destacadas un 3 de septiembre

1658: Oliver Cromwell, líder de la Mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda, falleció el 3 de septiembre de 1658. Su muerte marcó el final de su régimen y el regreso de la monarquía en Inglaterra.

1658: Thomas Hobbes, filósofo inglés conocido por su obra "Leviatán" y su influencia en la filosofía política, murió el mismo día que Oliver Cromwell, el 3 de septiembre de 1658.

1916: Adolphe Sax, el inventor belga del saxofón, falleció el 3 de septiembre de 1916. Su invención tuvo un profundo impacto en la música y se convirtió en un instrumento esencial en diversos géneros musicales.

2001: Ruy Guerra, un cineasta brasileño conocido por su película "Os Fuzis" (1964) y su contribución al cine latinoamericano, murió el 3 de septiembre de 2001.

2020: Chadwick Boseman, un destacado actor estadounidense conocido por su papel como Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel y por su actuación en películas como "42" y "Get on Up", falleció el 28 de agosto de 2020, pero su muerte se hizo pública el 3 de septiembre de 2020.