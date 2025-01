La EMA estudia el riesgo de un tipo de ceguera rara en fármacos de diabetes y obesidad

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció este viernes que sus expertos en seguridad farmacológica estudian el riesgo de desarrollar una forma de ceguera poco frecuente en pacientes tratados con semaglutida, presente en fármacos como Ozempic, Wegovy o Rybelsus, y usada para la diabetes tipo 2 y la obesidad, según informa EFE.

El comité de expertos en seguridad farmacológica (PRAC) ha iniciado una revisión de medicamentos que contienen semaglutida debido a las "preocupaciones sobre un posible aumento del riesgo de desarrollar Noiana, una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, una afección ocular rara".

Dos estudios observacionales recientes sugieren la existencia de este efecto secundario de la semaglutida, mientras que otros dos no indican un mayor riesgo. La semaglutida, un agonista del receptor GLP-1, es una sustancia activa presente en algunos fármacos utilizados para tratar la diabetes y la obesidad, como Ozempic, Rybelsus y Wegovy.

Los pacientes de diabetes tipo 2 tienen mayor peligro

“El PRAC está evaluando si los pacientes tratados con semaglutida pueden tener un mayor riesgo de desarrollar Noiana. Este trastorno es causado por una reducción del flujo sanguíneo al nervio óptico del ojo, lo que puede provocar daños en el nervio y, en algunos casos, pérdida de visión en el ojo afectado. Los pacientes con diabetes tipo 2 podrían ya tener un mayor riesgo inherente de desarrollar esta condición”, explica la agencia europea, con sede en Ámsterdam.

Los expertos del PRAC van a revisar todos los datos disponibles sobre la posible relación entre la semaglutida y la Noiana, lo que incluye los datos de los ensayos clínicos con los fármacos que la contienen, los informes de la vigilancia posterior a la comercialización, los estudios sobre el mecanismo de acción y literatura médica.

Las probabilidades de sufrir ceguera se multiplican

En concreto, el estudio observacional -no causal- que inició la alarma halló que las personas con diabetes de tipo 2 a las que su médico había recetado semaglutida tenían más de cuatro veces más probabilidades de que se les diagnosticara Noiana; las personas con sobrepeso u obesidad tenían más de siete veces más. No obstante, el estudio no prueba la causalidad y los investigadores no saben por qué o cómo existe esta asociación, y por qué se registró una diferencia en los grupos de diabéticos y de personas con sobrepeso.

La Noiana es relativamente infrecuente y se da hasta en 10 de cada 100.000 personas de la población general; es la segunda causa de ceguera del nervio óptico (sólo superada por el glaucoma).

Ozempic, el medicamento de moda

Aunque Ozempic fue diseñado para tratar patologías específicas, su popularidad como herramienta para adelgazar se ha disparado debido a los resultados rápidos que ofrece. Sin embargo, muchos de quienes lo emplean no están al tanto de los riesgos asociados ni de la necesidad de un seguimiento médico constante. Este mal uso, además de generar problemas de salud, pone en peligro el suministro para los pacientes que dependen de él para controlar enfermedades crónicas.