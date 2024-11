Día Mundial de la Diabetes: la educación del paciente es clave para su control

La diabetes una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre, es decir, cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la la acción de la insulina o ambas. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes, de la que existen tres tipos:

Diabetes tipo 1: se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. La padecen frecuentemente niños, adolescentes y adultos jóvenes.

se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. La padecen frecuentemente niños, adolescentes y adultos jóvenes. Diabates tipo 2: La diabetes de tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata. Suele aparecer a partir de los 40 años, aunque cada vez es más frecuente su aparición en personas más jóvenes.

La diabetes de tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar (glucosa) para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata. Suele aparecer a partir de los 40 años, aunque cada vez es más frecuente su aparición en personas más jóvenes. Diabetes gestacional: Aparece durante el embarazo y se caracteriza por una hiperglucemia con valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. P uede provocar un exceso de peso del bebé.

Salud financia a 1.419 pacientes con diabetes tipo 2 el dispositivo de monitorización continua de glucosa tipo flash GOBIERNO DE NAVARRA Europa Press

Síntomas de la Diabetes

La intolerancia a la glucosa y alteración de la glucemia en ayunas pueden producir diabetes tipo 2. Los síntomás en este tipo de diabetes suelen ser mucho menos acentuados que en el tipo 1 y aparecer lentamente en el tiempo. Los síntomas que pueden aparecer son:

Exceso de orina

Sed constante

Hambre cosntante

Pérdida de peso rápida y cansancio

¿Cómo convivir con la diabetes?

La diabetes es una enfermedad habitual, que sufre más del 15% de la población española, y que permite llevar una vida normal si, además de la medicación, se mantiene unos hábitos adecuados. Dispositivos como los sensores de glucosa o las bombas de insulina fueron un avance gigantesco en el control de la enfermedad, lo que permite una mejor convivencia, aumentando la calidad de vida. Llevar siempre un kit con estos dispositivos es fundamental para las personas con esta enfermedad.

Además de estos dispositivos, la Organizazión Mundial de la Salud (OMS)y la Organización de Consmidores y Usuarios (OCU) recomiendan alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse físicamente activo con al menos 30 minutos de ejercicio moderado cada día, seguir un régimen alimentario saludable, sin azúcar ni grasas saturadas y no fumar tabaco. La educación del paciente, que se debe basar en estos pilares, es clave para el control de la enfermedad.

La OMS incluye nuevas pruebas para la hepatitis E y la diabetes en su lista de diagnósticos esenciales Europa Press

La alimentación de una persona diabética debe basarse en una dieta variada repartida en cinco o seis comidas al día, reducir el consumo de grasas, Adecuar la ingesta de calorías al gasto energético, Reducción del consumo de sal y moderar el consumo de alcohol. La dieta del diabético debe contar con entre un 50 y 55 % de aporte calórico que provenga de los hidratos de carbono.