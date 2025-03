Un español en Suiza revela su increíble sueldo: "Mi última nómina fue..."

A nadie le sorprende que en un país como Suiza, cualquier trabajador tenga un salario superior al de los españoles. Ya sea por el alto nivel de vida en comparación a nuestro país, el gasto diario de un suizo es bastante más elevado. Sin embargo, eso no quita que en España soñemos con la idea de poder alcanzar ese salario mínimo, lo que hace que muchos jóvenes viajen al país helvético a trabajar.

A través de redes sociales, algunos han mostrado sus nóminas y lo que ganan a final de mes tras pagar impuestos o el alquiler. Las cifras sorprenden a cualquiera, pero sobre todo a los jóvenes españoles que luchan por conseguir un trabajo con un salario digno en España. Aunque haya mucha competencia en el mercado suizo, hasta el trabajo menos valorado en nuestro país está mejor remunerado en Suiza, como explicó un repartidor de comida al ganar casi 4.000 euros al mes.

Cuando en España una persona joven no llega a ganar 2.000 euros al mes, Fernando se fue a Suiza recién graduado y ahora, en un vídeo de Tiktok, ha explicado como es capaz de ganar más que un médico en España, con tan solo 23 años.

Con 23 años y más de 5.000 euros al mes

A través de su perfil en TikTok, Fernando cuenta su experiencia en Suiza, resolviendo dudas como la sensación de emigrar solo o encontrar trabajo recién graduado. Tal y como explica, estudió el grado de biotecnología y se fue al país suizo en busca de un buen trabajo. Sin embargo, al no contar con experiencia, trabajó durante un año como becario desde donde optó a la posición que tiene hoy en día en la industria farmacéutica.

La mayoría de puestos que se ofertan en este ámbito, rondan los 85.000 y 100.000 francos suizos al año, lo que vienen siendo más de 103.000 euros. En su caso, el joven español revela la cantidad de dinero que recibe al mes: "Mi última nómina fue de 7.600 francos". Después, explica que él al vivir en el cantón de Argau, su tasa impositiva es del 13%, por lo que su salario es menor. "Descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas, como por ejemplo el paro, en mi cuenta acaban entrando unos 5.700 francos suizos".

Hay que tener en cuenta que, en Suiza no existe un salario mínimo tal y como lo conocemos en España, sino que depende del cantón o ciudad en la que se encuentre tu empresa, tal y como lo explica la página oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, una española explicó que: "Algunos cantones, muy pocos, tienen un salario mínimo". Sin embargo, muchos advierten de que estos salarios no los ganas si no tienes alguna titulación, por lo que es necesario informarse antes de emigrar.

La desinformación en redes sociales

Últimamente las redes sociales se han llenado de vídeos de españoles contando su experiencia en otros países como Irlanda o Suiza. Aunque la mayoría de ellos muchas el lado bueno de la historia, mostrando su alto nivel de vida y el salario que reciben al mes, algunos vídeos se han llenado de comentarios pidiendo la realidad de su situación.

Mucha gente busca información sobre ciertos países para saber si emigrar o no y las redes sociales, están siendo la fuente principal para muchos de ellos. Sin embargo, una joven viviendo en Suiza alertó a sus seguidores de que muchos no cuentan la verdad de lo que ganan: "Estoy harta de ver peña que viene a Suiza y se pone a mentir a la gente". Ella tiene claro que los salarios tan altos, en caso de ser reales, muchos son brutos y que con suerte, te llegan 3.000 euros. Además, alerta diciendo que "con 3.000 francos en Suiza no vives demasiado bien".