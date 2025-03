Una española desmiente los mitos sobre el salario mínimo en Suiza: “No son 4.000 francos”

Suiza y sus sueldos. Desde España siempre se ha visto el país helvético como otro mundo a nivel salarial. Sus sueldos son, salvo contadas excepciones, considerablemente superiores a los de nuestro país. No es algo abstracto, muchos españoles que trabajan allí han mostrado sus sueldos en las redes sociales en trabajos de todo tipo, algunos incluso con imágenes de alguna nómina para refrendarlo. Además, como explicó Ismael en una entrevista a LA RAZÓN: "Ellos viven por y para trabajar".

Esto hace que haya mucha competencia, especialmente en algunos puestos, pero también que estén muy bien remunerados. Quizá el sueldo más llamativo fue el que reveló un trabajador de la construcción, que explicó que ganaba el equivalente a 6.000 euros al mes. No es el único, un repartidor de comida explicó que llega a ganar lo que serían unos 4.000 euros al mes y una trabajadora de la limpieza desveló que limpiando casas obtiene un salario de 30 euros la hora.

Estos sueldos son altos, la mayoría por convenio, pero en ocasiones se puede leer que también se debe a que hay un salario mínimo de 4.000 francos al mes. Sin embargo, Heidi Jinx, una española que trabaja allí, ha querido salir a desmentirlo categóricamente en un video en TikTok.

La realidad del salario mínimo en Suiza

En su vídeo explica todo de manera clara y concisa desde el primer segundo: "El sueldo mínimo en Suiza no son 4.000 francos, de hecho, Suiza no tiene un salario mínimo nacional", revela. Explica que solo existe en algunas zonas: "Algunos cantones, muy pocos, tienen un salario mínimo". Su versión es completamente real y se puede comprobar que no existe esa cantidad mínima en la página oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social: "No existe en Suiza un salario mínimo interprofesional a nivel nacional, pero si en algunos cantones o ciudades".

La web oficial ofrece más datos: "Para conocer el salario aplicable a los trabajadores hay que tener en consideración el tipo de actividad laboral a desarrollar y si esta se realiza en un ámbito donde existe convenio colectivo nacional o cantonal con salarios obligatorios para todos los trabajadores incluidos, si se desarrolla en un ámbito regulado por decreto al tratarse de una relación laboral especial o si se trata de una actividad sin convenio colectivo o con convenio colectivo cuyo campo de aplicación no ha sido extendido por decreto", explica el Ministerio.

Realiza con una advertencia para todos los que decidan emigrar: "Lo más probable es que si no tienes alguna titulación, sobre todo de Suiza, ganes unos 2.500 o 3.000 francos, al menos de primeras. No si eres ingeniero, te estoy hablando de si eres camarero, cocinero o limpiador, este tipo de sectores. Infórmate bien".

El problema de la desinformación

Esta española estalló contra las personas que mienten en redes sociales: "Estoy harta de ver peña que viene a Suiza y se pone a mentir a la gente, a subir TikTok contando mierda... ¿De qué me estás hablando?". "En el caso de que fueran reales, son brutos, te llega a ti con suerte te llegan 3.000", puntualiza. Posteriormente, alerta: "Ya te digo yo que con 3.000 francos en Suiza no vives demasiado bien". Explica de que dependen los sueldos: "En Suiza los sueldos dependen del cantón, del sector y hay algunos convenios", explica en consonancia con la información oficial explicada previamente.

"¿Con qué objetivo la gente va mintiendo?", se pregunta. "Luego yo soy la mala y me dicen que lo digo para que nadie más venga. Yo estoy ayudando", añade. Explica una situación muy común que trata de evitar con el vídeo: "La gente dice que vas a ganar 4.000 francos y te vas a pegar un golpe increíble cuando vengas". Revela que habla desde la experiencia: "Yo antes de venir también busqué el salario mínimo en Suiza y me salía eso, pero no es así", reafirma. Cataloga de dos maneras a las personas que mienten: "O es muy mala persona o es imbécil". Pide cabeza: "Si vas a hacer algo de información, que menos que informarte tu primero".