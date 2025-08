Una española explica cómo es viajar sola por Marruecos siendo mujer: “No veo que sea un país para ir solo”

Uno de los principales objetivos de las personas es estar seguros. A nadie le gusta caminar por la calle con miedo de sufrir algún tipo de ataque y, generalmente, se buscan evitar los lugares que pueden ser más conflictivos para evitar posibles sustos. En todos los países hay lugares más y menos seguros, siendo importante conocerlos a la hora de viajar a ellos. Además, en algunos preocupa la de algunos colectivos como las mujeres.

Marruecos ocupa el puesto 137 de 148 países en el último Informe Global sobre la Brecha de Género 2025, publicado recientemente por el Foro Económico Mundial. Este informe está basado en la participación económica y oportunidad (tasas de participación y acceso a empleos altamente calificados), acceso a la educación (resultados de educación básica y superior), empoderamiento político (representación en los órganos de toma de decisiones) y salud y supervivencia (esperanza de vida y proporción de sexos).

Aunque no se incluye directamente en el estudio, la seguridad o inseguridad de las mujeres es un tema clave, especialmente para aquellas que quieran realizar un viaje a algunas de sus zonas más turísticas. En ese sentido, Clara Retamero, una joven española, ha compartido en un vídeo en TikTok en el que explica cómo es viajar sola a Marruecos siendo mujer. Narra su experiencia mientras pasea por las calles de Marrakech: "Voy a contar lo que pienso sobre viajar sola en Marrakech si eres una mujer".

¿Es seguro Marruecos para las mujeres?

"No es que sea peligroso, es que son muy pesados", comienza avisando en el vídeo. Desde el primer segundo lo tiene claro: "La palabra es pesadez". Explica los motivos por los que siente esto: "Todo el rato te intentan vender algo. Si vas por la calle, estás yendo mal, yo te ayudo...". Según su experiencia, buscan interactuar en todo momento, cualquier excusa para comenzar la conversación.

Clara Retamero sentencia con claridad y contundencia: "Yo no veo que sea un país para ir solo, la verdad". Sigue dando detalles: "No porque sea peligroso, sinceramente, sino porque la gente no suele viajar sola aquí y ya está". Aunque revela que le han contado algún ataque en primera persona: "Una chica moldava me dijo que la persiguieron y que no recomienda ir sola". No es la única: "Otra niña americana me dijo que tampoco".

Así es Marrakech y esto no debes hacer

Pese a contar ambas experiencias, ella vuelve a alejarse del tema de la seguridad a la hora de no recomendar Marruecos, Marrakech concretamente. Este es el motivo principal: "Yo creo que es porque no haces tantos amigos como harías en Tailandia yendo sola". Otro tema que no le gusta nada de dicha zona es la limpieza: "Todo está lleno de mierda, la gente es más guarra...". También destaca la pobreza: "Hay mucha gente pidiendo y hay mucha pobreza como en muchos sitios".

Pese a que no es su lugar ideal, pide no frenarse a aquellos que lo vean como un sueño: "Si quieres ir solo porque es tu sueño, adelante, vas a conocer a gente". Lo que sí hace es finalizar el vídeo lanzando un aviso para todas aquellas mujeres que vayan a ir: "No hagas imprudencias como yo". Explica cuál es la suya: "Este top a las siete de la mañana". Concluye explicando cómo le afecta esa vestimenta mientras echa la vista a su alrededor: "Toda la gente mirándome".