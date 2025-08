Una española que vive en Japón revela la mayor dificultad de residir allí: "Lo que más odio de este país es..."

Mientras que hace décadas las localidades predilectas de los españoles para trasladar su residencia eran ubicadas en Europa por los números beneficios económicos de dicha acción, hoy en día los intereses apuntan en otra dirección. Los jóvenes encuentran secretos ocultos en los países más singulares, alicientes que motivan a iniciar una nueva aventura. Japón es uno de ellos.

Cada vez son más los ciudadanos españoles que deciden emprender este viaje con el fin de dar un giro radical a su vida. Por un lado, el interés cultural desarrollado en el imaginario colectivo, desde el ámbito artístico hasta el gastronómico, suscita un gran punto de partida para los amantes de ambos campos. Sin embargo, el anhelo del estilo de vida nipón se ciñe a los parámetros que dictan sus costumbres en una dicotomía entre tradición y modernidad.

Por otra partes, aspectos básicos como las oportunidades educativas, con la posibilidad de formarse en un idioma tan agradecido, y laborales, con motivo de las grandes empresas localizadas en las grandes ciudades, conforman un gran atractivo. No obstante, el choque cultural y social que supone este gran viaje, evidenciado por las grandes diferencias entre oriente y occidente, hacen que la experiencia por momento se pueda sentir como un calvario por momento. En este sentido, son muchos los que señalan el sentido colectivo en el entorno familiar, pero al mismo tiempo individualista, que rige a la sociedad japonesa como un inconveniente complicado que presenta serias dificultades para su adaptación.

La mayor dificultad de vivir en este país

Durante los últimos días, un video que trata este último tema se ha viralizado en redes sociales. El testimonio de una sevillana que vive en el país asiático ha revelado gran parte de la verdad que queda escondida por el idilio en el que está sumergida esta nación. De puertas para fuera, Japón queda envuelto en una burbuja de estereotipos que distan de la realidad actual, sobre todo, en términos sociales.

Pese a que el respeto es la base fundamental de los paisanos, para los extranjeros resulta muy difícil entablar relaciones que perduren. La barrera del idioma se postula como el primer impedimento pero el carácter reservado de la mayoría es la principal problemática. Conocida como La nieta de la Illi en sus cuentas personales, la tiktoker expuso sus pensamientos acerca de lo mencionado. "Lo que más odio de este país es la soledad", afirmó tajantemente. De esta manera, su rutina se ha convertido en un viaje de ida con un solo asiento. "No he conseguido hacer amigos y tampoco salgo con mis compañeros de trabajo, así que me tengo que obligar yo sola a hacer planes", agrega.

Diario de una sevillana en soledad por Japón

En la segunda parte del video, la internauta comparte su vivencia en un parque de atracciones temático destacando los precios accesibles y documentando todo lo vivido. Pese a que valoró esta experiencia como positiva, al final del video compartió un mensaje con sus seguidores con el fin de que le recomendarán formas de comunicarse con la gente para hacer amigos el extranjero.

Muchos de los jóvenes españoles que viven en el extranjero deciden documentar, al igual que nuestra protagonista, su experiencia y los trucos que siguen para evitar la soledad. "Sino voy a entrar en un estado depresivo y me voy a ir a mi casa", concluye en relación a la propuesta que le había sugerido a los espectadores.