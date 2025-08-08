Crujiente, intensa y con chocolate negro: así es la nueva barrita de Mercadona que engancha

Las principales cadenas de supermercados están en una pugna constante por captar la atención del consumidor. Esta batalla se manifiesta, entre otras cosas, en la constante innovación y lanzamiento de nuevos productos que buscan ofrecer alternativas atractivas y responder a las demandas de un público cada vez más informado y exigente.

En este escenario, el segmento de los snacks saludables o de conveniencia ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Las barritas, en particular, se han consolidado como una opción popular para el desayuno, la merienda o un tentempié rápido, adaptándose a los ritmos de vida modernos y a la creciente preocupación por una alimentación equilibrada, sin renunciar al placer.

Es en este contexto donde una conocida cadena de supermercados ha decidido reforzar su oferta con la incorporación de un artículo que ya está generando expectación. Se trata de una propuesta pensada para seducir a un amplio espectro de clientes que buscan calidad y un precio ajustado en su compra diaria.

Una nueva barrita crujiente de avena y chocolate negro

La novedad que ha llegado a Mercadona es una barrita crujiente de avena con chocolate negro. Este producto se comercializa en packs de 210 gramos que contienen cinco unidades, un tamaño que facilita su consumo individualizado a lo largo de la semana.

El precio de venta al público de este paquete de cinco unidades se ha fijado en 2,60 euros, lo que sitúa el coste por unidad en aproximadamente 0,52 euros. Si se analiza el valor por kilogramo, este producto tiene un precio de 12,381 euros, una cifra competitiva dentro del segmento de barritas de cereales y chocolate, donde existen opciones con rangos de precios muy diversos.

La combinación de avena, reconocida por sus propiedades nutritivas, con el sabor intenso del chocolate negro, busca atraer a un público amplio que valora tanto el aporte energético como un perfil de sabor agradable. Este tipo de composiciones suele ser bien recibido entre consumidores que buscan alternativas a la bollería industrial o a snacks con azúcares añadidos, orientándose hacia opciones percibidas como más naturales.

El lanzamiento de esta barrita forma parte de la estrategia de la cadena para fortalecer su cuota de mercado en la categoría de productos de panadería y bollería envasada, donde la competencia es intensa. La disponibilidad de artículos con características similares en otras grandes superficies sugiere que el consumidor español dispone ahora de una oferta aún más variada para satisfacer sus necesidades de compra, impulsando así la elección en función de la relación calidad-precio.