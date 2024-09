Antes solo nos estafaban las entidades reglamentarias, grandes compañías, bancos, comercios… Ahora, las amenazas mayores vienen a través de internet. Hackers de todo tipo, páginas web engañosas, virus que infectan nuestros móviles y ordenadores, ofertas falsas, regalos fakes, mensajes de personas que no son personas… En fin, todo tipo de peligros que nos acechan permanentemente. Vamos, que no hay forma humana de pasar los días con cierta tranquilidad.

Si la vida es hoy muy complicada; si estamos informados del mal hasta el vapuleo; si de la política da pena saber; si sube todo enormemente menos los salarios; si el calor nos mata; si el trabajo escasea; si los jóvenes no pueden independizarse; si las facturas son descomunales e incomprensibles; si los ancianos están excluidos hasta la soledad; si no hay forma de que te cojan el teléfono para hacer un trámite; si necesitas un especialista y te citan con meses; si estamos llenos de pobres (dicen que quince millones de niños viven en la pobreza en Europa); si no sabemos lo que comemos ni bebemos ni aspiramos; si casi nadie escucha a no ser que le paguen; si lo que te dijeron ayer que era bueno hoy es malo (y mañana será bueno); si la gente se inventa opiniones idiotas y tienen un montón de seguidores; si para encontrar algo alentador en televisión hay que usar lupa; si las máquinas nos están robando la memoria y el tiempo; si con la Inteligencia Artificial todo puede ser artificial y no sabemos diferenciarlo; si la virtualidad veloz nos hace sentir lerdos y desfasados; si el ruido y la sordera nos invade; si ni siquiera puedes relajarte por las medusas chapoteando en el mar recalentado; si nos van a robar otra vez una hora de luz…

Si todo eso y tanto más, cómo sobrevivir sin sedantes, antidepresivos y demás drogas (al menos uno de cada cuatro españoles las consume). Los que no, deben ser amebas, psicópatas sin compasión o sobrevivientes estoicos. Los demás pobres dementes estamos estafados por el progreso ciego.