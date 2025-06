Para mi este es el ventilador de techo: no hace nada de ruido

En verano, el calor no perdona. Pero si el aire acondicionado te seca la garganta y el ventilador de pie te lanza un zumbido cada vez que gira, hay una alternativa discreta y eficaz: el ventilador de techo silencioso. Suena casi contradictorio. ¿Un aparato con aspas girando a toda velocidad y sin hacer ruido? Sí, existe. Y lo mejor es que no hay que gastarse una fortuna para tenerlo. La clave está en saber elegir.

El silencio tiene motor: la revolución del DC

La diferencia entre un ventilador que ruge y uno que ni se nota está, sobre todo, en el motor. Los ventiladores de techo con motor DC (corriente continua) han cambiado las reglas del juego. Consumen hasta un 70 % menos energía que los de corriente alterna (AC), y su funcionamiento es mucho más fluido. Traducido: más eficiencia, menos ruido.

Además, los motores DC permiten más velocidades (hasta seis o más), lo que da un control preciso del caudal de aire sin que el ventilador empiece a parecer una hélice de helicóptero. Algunos modelos, incluso en la velocidad más alta, apenas alcanzan los 40 decibelios, algo similar al murmullo de una biblioteca.

¿Qué hace que un ventilador de techo no se oiga?

Varios factores influyen, pero estos tres marcan la diferencia:

Diseño equilibrado: Las aspas deben estar perfectamente calibradas. Una aspa desequilibrada, aunque sea por unos gramos, puede generar vibraciones y ruidos.

Las aspas deben estar perfectamente calibradas. Una aspa desequilibrada, aunque sea por unos gramos, puede generar vibraciones y ruidos. Materiales de calidad: Las aspas de madera contrachapada o ABS (plástico técnico) absorben mejor las vibraciones que el metal.

Las aspas de madera contrachapada o ABS (plástico técnico) absorben mejor las vibraciones que el metal. Instalación correcta: Un ventilador mal fijado al techo puede sonar como si vivieras dentro de una lavadora. Asegúrate de que la instalación la hace un profesional.

Características imprescindibles en un ventilador silencioso

Cuando busques un modelo realmente silencioso, fíjate en esto:

Nivel de decibelios: Por debajo de 40 dB es lo ideal para dormir sin molestias.

Por debajo de 40 dB es lo ideal para dormir sin molestias. Función inversa: No es para el silencio, pero sí para el confort todo el año. En invierno, distribuye el aire caliente acumulado en el techo.

No es para el silencio, pero sí para el confort todo el año. En invierno, distribuye el aire caliente acumulado en el techo. Control remoto y temporizador: Cuantos menos botones tengas que tocar de noche, mejor.

Cuantos menos botones tengas que tocar de noche, mejor. Velocidades ajustables: Más opciones de velocidad significan más posibilidades de adaptar el flujo sin generar ruido.

Ejemplos que cumplen lo que prometen

Hay modelos en el mercado que han recibido buenas críticas por su bajo nivel de ruido. Entre ellos destacan:

Cecotec EnergySilence Aero 4280: Con motor DC, aspas retráctiles y tan solo 24 dB. Uno de los más silenciosos del mercado.

Con motor DC, aspas retráctiles y tan solo 24 dB. Uno de los más silenciosos del mercado. Create Wind Calm: Aspas ocultas, LED regulable, seis velocidades y WiFi. Ronda los 38–40 dB en máxima potencia.

Aspas ocultas, LED regulable, seis velocidades y WiFi. Ronda los 38–40 dB en máxima potencia. Philips Bliss: Aunque algo más premium, combina diseño, silencio y conectividad inteligente con un nivel sonoro muy bajo.

Lo que nadie te dice:

La acústica de la habitación también influye. En estancias muy vacías o con techos bajos, el sonido puede rebotar más. Las alfombras, cortinas o incluso un cabecero acolchado ayudan a reducir la resonancia.

Además, ningún ventilador es completamente mudo. Pero algunos logran que, una vez te acostumbras al leve murmullo del aire, ni lo notes. Es ese tipo de sonido blanco que, curiosamente, incluso puede ayudarte a conciliar el sueño.

Dormir fresco y en paz es posible

Si alguna vez pensaste que el ventilador de techo era solo para decoraciones en casas de playa, es hora de actualizar el concepto. Los nuevos modelos, con motor DC, luz LED integrada y diseños modernos, son discretos, eficiente y sí, silenciosos.

Cuando escuches a alguien decir “para mí, este es el ventilador de techo: no hace nada de ruido”, probablemente no lo estés escuchando porque, literalmente, no se oye. Y eso es justo lo que quieres en plena madrugada de agosto.