Esther Rubio: "Muchos médicos creen que el Colegio no sirve para nada. Quiero cambiar esa idea"

Esther Rubio es nefróloga del Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda, y profesora honoraria de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y tutora de residentes, entre otras muchas cosas. Además, es la única mujer candidata a presidir el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). Asegura que su compromiso con la independencia de la institución "es total", y que representa a "Médicos como tú".

¿Por qué se presenta a estas elecciones al Colegio de Médicos de Madrid?

Hace tiempo que muchos médicos no nos sentimos representados por una institución que debería ser la voz de todos. Necesitamos un Colegio libre de intereses políticos, sindicales o empresariales, focalizado en atender las necesidades de una profesión que está sujeta a muchos cambios y cuya defensa repercute en el bienestar de los pacientes y de la sociedad. Creemos en un Colegio más participativo, transparente, cercano, que se adapte a los desafíos y que sea útil y moderno.

¿Qué es lo que más y lo que menos le ha gustado de la labor de Sellés en estos años?

En mi opinión, su vinculación política ha afectado a su labor, no ha sido crítico con las decisiones que se han tomado en estos años tanto con los problemas en primaria como con la complicada situación de la temporalidad en la hospitalaria. No ha sido la voz que necesitábamos para defendernos sino la voz de la administración para calmarnos.

¿Y qué opina de Merina, el otro candidato?

Creo que su vinculación con un sindicato médico puede perjudicar en la toma de decisiones para la defensa integral del médico. El sindicato es necesario en la mesa sectorial, pero no dentro de una institución como el Icomem.

¿Mantendría la sede actual, que está bajo alquiler, o preferiría que el Colegio tuviera una nueva en propiedad?

El objetivo debe ser el bienestar de los colegiados y la sostenibilidad económica. Analizaremos todas las opciones asegurando que la sede sea funcional y accesible para todos. Contaremos con la opinión de los colegiados.

Como usted sabe, el Colegio ha estado durante los últimos años en el centro de la polémica por el intento de alguna empresa de controlarlo. ¿Qué planea hacer para mantenerlo libre de intereses espurios?

Mi compromiso con la independencia del Colegio es total. Para ello, implementaremos mecanismos de transparencia, auditorías externas regulares y fomentaremos la participación colegial.

¿Ha intentado alguna empresa acercarse a usted durante esta campaña en busca de trato de favor si gana las elecciones?

No, y por ética personal no me sentaría con ninguna empresa que buscase trato de favor.

Algún rival suyo asegura que su candidatura es abiertamente de izquierdas y, más concretamente, anti-Fátima Matute, la consejera. ¿Es eso cierto?

Otros dicen todo lo contrario. Quiero dejar claro que mi candidatura no está vinculada a ningún partido político. Defenderemos a todos los colegiados, independientemente de sus creencias o afiliaciones, y mi foco es exclusivamente profesional.

¿Cree usted que un Colegio profesional debe actuar como un sindicato?

No. Debemos ser un espacio que defienda los derechos e intereses de los médicos, complementando la labor de los sindicatos y trabajando de manera coordinada para abordar los problemas de la profesión. Pero cada uno en el lugar que le corresponde.

¿Con qué proyectos principales se presenta a las elecciones?

Fomentar la participación activa de los colegiados, mejorar las condiciones laborales de los médicos, impulsar la formación continua, en particular en IA, garantizar la independencia política y sindical del Colegio y adaptarlo a los avances tecnológicos. Les invito a visitar nuestra web, www.medicoscomotu.com

¿Plantean algún tipo de medida para proteger al médico del seguro libre y mejorar sus pírricas retribuciones?

Propondremos establecer un diálogo con las aseguradoras para garantizar unas condiciones dignas, defendiendo siempre que el esfuerzo y la calidad asistencial se vean justamente remunerados.

¿Cómo se mejora el problema de la Atención Primaria?

Requiere soluciones urgentes, aumentar las plantillas, reducir cargas administrativas y promover acciones que la hagan más atractiva desde la universidad.

¿Bajará las cuotas a los colegiados?

Optimizaremos los recursos para reducir cuotas sin comprometer la calidad de los servicios. Nuestro objetivo es garantizar que los colegiados vean valor real en su aportación.

¿Quién tiene razón en la guerra de Muface, el Gobierno o las aseguradoras?

Lo importante es priorizar el acceso a una atención sanitaria de calidad para los beneficiarios, asegurando que las decisiones no perjudiquen ni a los usuarios ni a los médicos.

¿Ve en la crisis de Muface un intento de la izquierda de sobrecargar de pacientes a sistemas sanitarios como el de Madrid?

Debemos centrarnos en resolver el problema y garantizar un equilibrio entre los sistemas públicos y privados para proteger a los pacientes y evitar sobrecargas.

¿Qué opinión le merece que el Gobierno mantenga paralizados miles de expedientes de médicos extracomunitarios mientras las comunidades no pueden encontrar médicos?

Sería conveniente agilizar expedientes para cubrir las necesidades del sistema sanitario, garantizando que los profesionales cumplan con los estándares exigidos y sin detrimento de los que ya ejercen.

¿A qué achaca la baja participación de los médicos en las elecciones y la desafección profesional con respecto a estas corporaciones?

Creo que muchos médicos sienten que el Colegio no sirve para nada. Nuestro reto es cambiar esta percepción.