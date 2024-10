Si has dicho alguna de estas expresiones te estás haciendo mayor: "si solo le saco 20 años"

La sociedad es hoy en día un cóctel de generaciones que se caracterizan y chocan entre sí, catalogadas por edades o momentos históricos y que comparten rasgos y valores que las hacen únicas. Pese a que no está claro cual es el criterio del relevo generacional, si solo es el cambio de un número o si es una experiencia compartida, a partir de los años 20 comenzó el sistema de clasificación por generaciones.

En España entre la población activa distinguimos entre: "Baby Boomers", "Generación X", "Generación Y" o "Milennials", "Generación Z" y la completamente digital "Generación Alfa".

Baby Boomers: 1946-1964

Generación X: 1965-1980

Generación Y o Milennials: 1981-1996

Generación Z: 1997-2010

Generación Alfa: 2011- actualidad

Pese a esta división, en ocasiones sentimos que nos hacemos más mayores o nos damos cuenta que ya no somos la última generación sino que ya hay varias por delante.

Expresiones que te hacen dar cuenta de que te estás haciendo mayor

Cuando mencionan la edad de una persona joven y dices: "si solo le saco 20 años" y te quedas tan ancho, como si fueran pocos.

Cuando ves un coche Seat 600 y te paras a verlo pasar apreciándolo.

Cuando visitas un sitio y ves un grifo con una manija a cada lado y sonríes.

Cuando se retira un jugador de futbol y dices: "si hace nada era un crío"

Cuando te llaman señor y no te parece raro

Cuando estas en una conversación sobre música y dices: "lo que escuchábamos antes eso si que era música"

Estos y más ejemplos vemos en el día a día, cuando en tu grupo de amigos ya no se habla ni de fiestas ni de viajes sino de hipotecas o salud y bienestar. Cuando haces referencia a algún programa o serie y los más jóvenes no las reconocen. O cuando ves una obra y te quedas parado viendo como funciona la excavadora.