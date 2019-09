En la escena se puede ver como el hombre asegura que «me quiero ir a casa», mientras sigue enfadándose por momentos, incluso con su acompañante. Tras amenazar a un miembro de la tripulación, el azafato le contesta calmado: “Háblame amablemente, no vengo a trabajar para que me hablen así”. A pesar de los esfuerzos de los empleados de la compañía aérea el hombre sube el volumen contra sus hijos y su compañera. Ya en la parte delantera del avión ocurre otra trifulca entre el pasajero y la tripulación mientras su acompañante le grita que “no te estás ayudando a ti mismo” con esa actitud. Finalmente la policía intervino y sacó al hombre del avión, que no podrá volar de vuelta a Londres con la misma compañía.

Una portavoz de Thomas Cook dijo: “La seguridad de nuestros clientes y tripulación es siempre nuestra primera prioridad. Tras un comportamiento perturbador de un pasajero a bordo del vuelo MT1069, la policía fue llamada al avión y retiró a un pasajero antes de salir de Gran Canaria ayer. No toleraremos ningún tipo de comportamiento abusivo a bordo de Thomas Cook Airlines”.